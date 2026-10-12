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台塑四寶9月合計營收1,697億元 月增8.1%、年增51.9%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑（1301）集團旗下四大公司12日公布9月及前三季營收。聯合報系資料照
台塑（1301）集團旗下四大公司12日公布9月及前三季營收。聯合報系資料照

台塑（1301）集團旗下四大公司12日公布9月及前三季營收。四家公司9月單月營收合計1,697.69億元，月增8.1%、年增51.9%；前三季累計營收1.234兆元，年增19.3％。

其中，台塑9月營收150.18億元，月增7.3%、年增7.1%。第3季合併營收443億元，季減6.2％。前三季累計營收1,335.44億元，年減0.6%。

台塑指出，9月營收較8月成長，主因為前月麥寮四個廠安排歲修，至9月已恢復生產，銷售量差增加。第3季營收季減，主因則為第3季中東緊張局勢趨緩，中東原料供應逐漸恢復，布蘭特原油、乙烯及丙烯合約價格，分別比第2季下跌5.6％、11.7％及12.6％，因此，台塑2026年第3季各主要產品平均價格比第2季下跌，幅度介於5~18％之間。

不過，產品銷售量差則增加，因中油、台塑石化原料恢復供應，第3季原料供應及開工率逐漸提高，各主要產品銷售量，合計比第2季增加6.8萬噸。

南亞（1303）9月營收344.23億元，月增12.5%、年增55.3%，寫近54個月新高。第3季合併營收955.97億元，季增14.3%；前三季累計營收2,478.4億元，年增26.8%。

南亞指出，9月營收再寫佳績，主要是由電子材料及化工產品所帶動。南亞電子材料售價連月上漲，且中高階產品逐步放量，營收較8月、去年同期分別成長8.5%、90.1%，不斷向上攀升。

此外，化工產品方面，EG因中東產能受損尚未恢復，導致中國大陸到港量有限、EG市價上漲，本公司銷售量、價大增，營收顯著成長；BPA、可塑劑也因下游定檢完成、油價上漲拉抬產品售價，致營收增加。

台化（1326）9月營收334億元，月增9.3%、年增44.8%。第3季合併營收952.24億元，季增9.3%；前三季累計營收2,641.29億元，年增19%。

台化表示，9月因SM-3定檢結束後復車，產銷量增加3.5億元；PTA、PS、ABS、PP客戶回補庫存，銷售增加3.1億元；酚酮配合市況調增開動率，增加1.3億元；萃餘油回售台塑化增加1.1億元。此外，PX自用增加，外售減少7.4億元。此外台化寧波增加2.8億元、台灣醋酸公司增加1.7億元。

回顧第3季售價表現，台化表示，美伊衝突影響原油運輸受阻，致全球庫存偏低，且談判破裂降低市場對和平預期，油價上漲同步推升石化產品行情。不過，塑膠下游則市況疲弱，抗拒高價成本，致第3季產品售價僅小幅上揚。

台塑化（6505）9月營收869.28億元，月增6.1%、年增65.6%。第3季合併營收2,436.54億元，季增33.2%。前三季累計營收5,886.27億元，年增22%。

台塑化指出，9月煉油事業營收月增加5.7%、烯烴事業營收月增47.4%。9月杜拜原油均價113.7美元/桶，較上月增加25.0美元/桶，主要係美伊重啟軍事衝突，加上沙烏地阿拉伯東西向原油管線遭襲，中東地緣局勢緊張所致。不過台塑化表示，配合政府油價平穩機制，內銷油品吸收金額比上月增加，致全產品平均售價僅比上月增加12.3美元/桶。

烯烴事業主要係烯烴三廠定檢完成後於9月恢復運轉，9月銷售量增加；加上9月MOPJ輕油均價892美元/噸，較上月增加92美元/噸，受輕油價格上漲提振，四大產品均價比上月增加114美元/噸；其中乙烯上漲134美元/噸、丙烯上漲83美元/噸、丁二烯上漲152美元/噸、裂解汽油上漲140美元/噸。

營收 台塑 台塑四寶

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