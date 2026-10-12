擷發科技9月營收年增137.1% 連六月穩定成長

專注ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科技（7796）公告2026年9月合併營收407.1萬元，月增1.88％，年增137.1％，營運維持連續六個月成長態勢。受惠各項專案陸續進入技術里程碑與認列階段，第3季合併營收達1,167.2萬元，較上一季成長252.1％。

擷發科技表示，9月與第3季營收穩步向上，主要受惠於「AI軟體設計服務」的具體成果陸續顯現，其營收貢獻比重正逐步提升。公司指出，由於部分大型ASIC設計及AI軟體設計專案採「完工比例法」認列，隨著第3季底各階段技術里程碑陸續達標，前期因跨季配置而遞延的營收，已開始反映在單月營運表現上。其中，智慧車載系統的AI軟硬體整合專案持續依進度執行，成為穩定挹注營收的重要基石。

隨著市場對客製化AI晶片與終端應用的需求增加，擷發科技的佈局已不僅限於傳統ASIC設計，而是持續深化AI軟體賦能。公司透過自主開發的AIVO與XEdgAI AI軟體設計平台，提供從AI模型部署、系統驗證至硬體開發的完整服務，將軟硬體整合技術高度模組化。這使得同一套核心技術能依客戶需求調整，導入智慧安防、智慧製造、Edge AI等多元場域，並將多項專案由概念驗證（PoC）推進至正式落地商轉。

此外，公司也積極將技術觸角向國際延伸，憑藉符合國際高資安規格與NDAA等可信賴供應鏈標準的研發優勢，目前於「AI智慧無人機」的技術佈局已在海外市場獲得初步進展與關注，期望進一步擴大AI軟體設計平台的延伸效益。

展望未來，擷發科技對營運維持審慎樂觀。下半年公司將以「AI軟體設計服務」為核心，輔以穩定的ASIC設計服務，持續強化軟硬體協同開發能力。同時加速既有研發成果於AI車載、次世代大型智慧生活場域與無人載具等領域落地。隨著多項專案接續推進、認列效益逐步顯現，擷發科技預期AI軟體設計營收有望維持擴張。公司將持續優化營收結構、提升高附加價值業務比重，並著眼於長期AI基礎設施商機，為股東創造長期價值。