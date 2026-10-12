乾杯營收／9月4.35億元、年增20.9%創同期新高 中秋烤肉需求強勁

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開法說會，並公告第3季財報，受惠DRAM平均售價較第2季大增超過60%，南亞科單季毛利率再衝破8成水準、達到85.7%，續創新高，稅後純益876.27億元，季增74.6%，比去年同期暴增55倍，再締新猷，每股純益25.4元。

2026-10-12 16:08