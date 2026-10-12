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乾杯營收／9月4.35億元、年增20.9%創同期新高 中秋烤肉需求強勁
乾杯（1269）12日公告9月營收4.35億元，年成長20.96%，創下同期新高。累計前三季營收36.3億元，年增7.92%，寫下同期次高。
乾杯表示，9月受惠中秋四天連假，烤肉與聚餐需求強勁，帶動台灣餐飲與外販兩大事業同步成長，為本月集團營收創高主要動能。旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「KANPAI CLASSIC」及「和牛47」四大燒肉品牌表現亮眼，中秋節當日營收較去年中秋節成長8%，台灣餐飲9月整體營收年增逾3成。
外販事業亦受惠中秋節慶需求，既有客戶採購需求增加，加上中秋燒肉禮盒熱銷逾千盒助攻，9月營收年增逾2成，共同推升集團9月合併營收創同期新高。
展望後市，國慶連假帶動10月首波聚餐需求，接續光復節連假商機，加上氣溫轉涼，鍋物消費亦進入旺季。旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」、「黑毛屋本家」推出季節限定商品，持續吸引消費者嘗鮮。後續隨聖誕、尾牙等年底聚餐旺季到來，加上新店陸續挹注，第4季整體營運動能可望持續升溫。
展店布局方面，集團持續推進多品牌拓點，近期將於台北永康街商圈開出「牛舌佑介」第二間分店，年底前規劃再展1家「牛舌佑介」及2家「黑毛屋」，第4季合計新增4家據點。截至目前，乾杯集團共有66家店，其中台灣58家、中國大陸7家、英國1家。隨新店陸續開出，年底前總店數預計將達70家。
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