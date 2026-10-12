平和環保營收／9月5,007萬元 月減1.69%、年增0.23％

平和環保（6771）12日公布9月合併營收5,007.1萬元，月減1.69%，年增0.23％；累計前九月合併營收4.30億元，年減9.86％。隨著下游客戶景氣回溫，平和環保廢水代處理量持續走穩，第3季單月營收已站穩5,000萬元關卡，8、9月營收同步重回成長軌道，累計營收減幅亦逐月收斂，公司維持下半年營運優於上半年的展望。

平和環保指出，下游客戶多以外銷製造業為主，受惠全球景氣溫和成長，公司廢水代處理量維持穩定。由於具備同時處理多種不同產業水系工業廢水能力，並提供24小時連續代處理服務，近年陸續開拓的新客戶在度過水質與操作磨合期後，處理量能已陸續放量，帶動整體營運規模逐步擴增。

面對環保法規轉趨嚴格及企業ESG要求，平和環保表示，公司加速擴大不同產業應用，除了現有的金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等領域外，正積極往半導體上下游廢水處理領域布局，藉由爭取更多元客群，為後續營運增添成長動能。