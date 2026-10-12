中租獲利／自結前九月賺158億元、年增6% EPS達8.73元

中租控股（5871）12日公告自結獲利，2026年9月單月自結合併稅後純益16.9億元，每股稅後純益(EPS)為0.97元，較去年同期成長23%，累計前九月合併稅後純益為158.8億元，年增6%，累計前九月合併每股稅後純益(EPS)為8.73元。

中租控股表示，獲利成長主要是因今年整體成本費用率下降，台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額，隨資產品質趨穩，持續減少，分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別皆較去年成長5%、12%及9%。

營業收入方面，中租控股2026年9月自結合併營收為81.9億元，較去年同期成長3%，累計前九月營收為731.2億元，年減0.4%，年減幅度逐月縮小，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-2%、-4%及14%；若與前月相較，合併營收月增0.3%，主要是因台灣當月售電收入較前月增加，中國大陸新增業績維持月增。