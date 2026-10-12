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天品營收／9月8,573萬元、年增146％創新高 AI液冷高階潔淨效益顯現

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

天品（6199）12日公告，9月營收8,573萬元，月增3.35％、年增146.61％，創單月新高；累計今年前三季營收7.29億元，年增431.2％。

天品表示，受惠旗下「奈科潔淨科技」高階AI伺服器液冷潔淨製程需求持續放量，加上第二條自動化產線發揮綜效，AI潔淨科技事業群營收維持歷史高檔，成為推升公司整體營運規模大幅擴張的關鍵引擎。

根據研調機構IDC最新調查顯示，第2季全球伺服器市場規模創下1,663億美元、達歷史新高，其中，配置GPU加速器的伺服器銷售占比已過半，驅動伺服器產業進入世代交替。隨著高算力晶片功耗大幅突破，液冷散熱架構滲透率同步提升。

液冷系統包括Cold Plate水冷板、Manifold分歧管等對於微米級潔淨度的要求極為嚴苛，任何微小雜質均可能造成系統堵塞或滲漏。

天品表示，憑藉奈科潔淨科技之獨家清洗技術、Class 10/100高規格無塵室及ISO 16232專業檢測能量，建構強大技術護城河，已成為全球CSP龍頭與伺服器供應鏈不可或缺的關鍵夥伴。

天品進一步指出，隨著第二條自動化先進產線順利跨越學習曲線、發揮規模效益，奈科潔淨科技正全面迎來「產能放大期」。自動化製程大幅提升單位產出並縮短交付周期，精準對接各大客戶新舊平台的量產節奏。由於高階潔淨服務具高技術門檻與高附加價值特性，隨著其營收比重拉升，將帶動整體產品組合優化，進一步提升整體獲利品質。

展望第4季，天品表示，維持審慎樂觀看法，將持續聚焦AI伺服器液冷高階潔淨領域，強化自動化產線良率與稼動率，同時加速配合客戶次世代平台的驗證與訂單銜接。另，將持續深化研發能量，將高潔淨技術拓展至更多關鍵組件與高階應用，打造具規模化與競爭力的AI潔淨科技事業版圖。

營收 天品 伺服器

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