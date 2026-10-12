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葡萄王營收／9月月增2.87% 代工、自有品牌與上海事業體同步恢復年增

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
葡萄王12日公告9月合併營收7.26億元，月增2.87%、年減7.92%。圖／葡萄王提供
葡萄王12日公告9月合併營收7.26億元，月增2.87%、年減7.92%。圖／葡萄王提供

葡萄王（1707）12日公告9月合併營收7.26億元，月增2.87%、年減7.92%；今年前九月營收68.41億元，年減5.64%。以第3季來看，合併營收約21.5億元，主要受8月各事業體短期調整及直銷事業促銷活動時程安排影響；惟9月代工業務、自有品牌及上海葡萄王均已恢復年增。

葡萄王表示，雖第3季營運仍處於調整階段，但9月主要事業體已出現回穩訊號，展望第4季公司將持續聚焦三大營運主軸，包括OEM／ODM新品出貨與海外原料布局、上海葡萄王功能性飲品及新零售通路拓展，以及推進UVACO馬來西亞市場與直銷旺季活動，全面強化營運韌性並奠定海外成長基礎。

葡萄王指出，OEM／ODM 9月營收表現亮眼，月增17.12%、年增42.28%，主要成長動能來自核心客戶合作成果逐步落地。去年與關鍵客戶共同開發的產品，已有三支新品於9月陸續上市，並逐步挹注營收，反映持續深化客戶合作與新品共創的成果。

此外，今年參與Vitafoods Asia，葡萄王獨家蟬花原料，從來自83個國家的國際買家與產業夥伴中脫穎而出，獲選年度原料Finalist，展現產品研發實力。展會期間，因應AI浪潮加速數位工具使用頻繁，帶動眼部保健需求受到關注，針對乾眼、眼壓等眼部保健應用詢問熱絡，海外合作商機持續增加。為加速海外市場落地，葡萄王今年已正式啟動多國產品註冊及准證布局，提前建立市場進入基礎，為後續海外營收成長蓄積新動能。

葡萄王自有品牌9月營收年增1.31%，雖部分商品品項調整對營收仍有影響，但較前期明顯回溫。主力商品「樟芝王系列」搭配新品「莓好關係蔓越莓益生菌」及「膠原系列」熱銷，挹注電商業績；機能飲品則掌握夏季飲品旺季尾聲，推出新品「益菌王EX順暢水」，並加碼「黃金康貝特」行銷活動，帶動整體銷售回升。整體台灣事業體9月營收年增20.6%，累計1-9月營收已與去年同期持平，營運表現逐步回穩。

上海事業體9月表現回溫，營收月增30.87%、年增8.43%，累計1-9月營收年增12.17%。上海葡萄王表示，代工業務近期與客戶盒馬鮮生合作開發的兩款營養素新品，上市首月即獲得市場正向回饋。透過客戶共享的即時銷售數據，工廠得以滾動掌握市場需求，靈活調整生產與供貨節奏，快速回應市場熱度；經銷暨品牌業務則積極規劃AI智能售貨機渠道布局，目前已初步選定昆山與松江兩地，並著手洽談場地合作及設備投放事宜。上海團隊將持續推進代工、經銷及品牌業務多元布局，拓展市場發展機會。

直銷事業方面，過往9至12月為葡眾促銷旺季，今年配合馬來西亞市場正式啟動後的產品導入與「全球掛線」組織培育節奏，相關促銷及獎勵活動規劃於10月至12月分階段展開，影響9月營收較去年同期年減15.19%，累計前九月年減9.16%。團隊表示，台灣市場雖處於消費趨勢轉變與組織動能調整期，但隨著馬來西亞市場正式啟動，海外布局已漸顯成效。9月亦於當地推出「Puriotics 康爾喜乳酸菌顆粒」，使在售產品擴增至七項。此外，截至9月底已舉辦近百場組織培訓，累計吸引逾5,000人次參與；配合限時晉升與珍珠獎勵旅遊等活動，有效深化會員經營與組織培育。展望未來，公司將持續透過產品創新、精細化會員營運及全球市場活動，為直銷事業挹注長期成長動能。

葡萄王 營收 上海 OEM

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