台達電第3季營收續創新高 積極因應美337調查維護權益

台達電今天公布9月營收新台幣654億元，年增14.6%，月增1.3%，創單月營收第3高；第3季營收1970.59億元，季增7.5%，年增31.1%，連2個季度創歷史新高。針對美國337調查，台達電表示，將依相關程序積極因應維護公司權益，相關產品目前未受影響。

台達電累計今年前9月營收5396.68億元，較去年同期成長37.2%。

台達電董事長鄭平在7月底的法說會中表示，今年下半年市場變數確實很多，包括新機種的導入，建置端的缺料延遲等，但台達電與客戶配合正常，包括新產能的布局，料況的掌握度都還可以，看下半年成長不是太大問題，營運一定會比上半年好。

美國國際貿易委員會（USITC）9日公告針對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」進行337條款調查，台灣包括台達電、鴻海、廣達等科技大廠遭列入調查名單，引發市場關注。

對此，台達電今天公告表示，公司向來重視智慧財產權及各地法律，關於美國國際貿易委員會就特定專利爭議展開的調查，台達電及子公司將依相關程序積極因應維護公司權益。由於案件已進入法律程序，目前不便進一步評論。相關產品目前未受影響。