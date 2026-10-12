快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

台達電第3季營收續創新高 積極因應美337調查維護權益

中央社／ 記台北12日電
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

台達電今天公布9月營收新台幣654億元，年增14.6%，月增1.3%，創單月營收第3高；第3季營收1970.59億元，季增7.5%，年增31.1%，連2個季度創歷史新高。針對美國337調查，台達電表示，將依相關程序積極因應維護公司權益，相關產品目前未受影響。

台達電累計今年前9月營收5396.68億元，較去年同期成長37.2%。

台達電董事長鄭平在7月底的法說會中表示，今年下半年市場變數確實很多，包括新機種的導入，建置端的缺料延遲等，但台達電與客戶配合正常，包括新產能的布局，料況的掌握度都還可以，看下半年成長不是太大問題，營運一定會比上半年好。

美國國際貿易委員會（USITC）9日公告針對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」進行337條款調查，台灣包括台達電、鴻海、廣達等科技大廠遭列入調查名單，引發市場關注。

對此，台達電今天公告表示，公司向來重視智慧財產權及各地法律，關於美國國際貿易委員會就特定專利爭議展開的調查，台達電及子公司將依相關程序積極因應維護公司權益。由於案件已進入法律程序，目前不便進一步評論。相關產品目前未受影響。

台達電 營收 法說會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

多家半導體台廠被點名！美國啟動337調查 廣達這樣說

美對台廠發起337調查 經濟部：必要時提供協助

美啟動337調查 點名數據中心台廠

美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

相關新聞

南亞科法說會／第3季大賺逾兩個股本、獲利再創歷史新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報，受惠長期合約換約帶動DRAM售價大漲，單季稅後純益達876.3億元，每股稅後純益25.4元，單季賺逾兩個股本，獲利與EPS雙創歷史新高。第3季獲利較上季成長逾七成，單季賺進的金額已超過今年上半年總和…

南亞科法說會／第3季毛利率飆達85.7％ 每股大賺25.4元雙創新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開法說會，並公告第3季財報，受惠DRAM平均售價較第2季大增超過60%，南亞科單季毛利率再衝破8成水準、達到85.7%，續創新高，稅後純益876.27億元，季增74.6%，比去年同期暴增55倍，再締新猷，每股純益25.4元。

擷發科營收／第3季1,167萬元、年增119% AI 軟體專案陸續商轉

ASIC與AI軟體設計服務商擷發科（7796）12日公布9月合併營收407.1萬元，月增1.88%、年增137.1%，連續六個月月增；第3季營收1,167.2萬元，季增252.1%、年增約119%，營收動能隨專案進入技術里程碑及認列階段升溫。

遠傳獲利／自結9月每股純益0.36元 營收再破百億、創同期高

遠傳電信（4904）12日公布2026年9月自結營利概況，受惠於iPhone 18 Pro系列新機熱賣，帶動用戶升級5G，以及個人數位生活服務表現亮眼，9月營收再次突破百億元，創同期新高，來到109.62億元，每股純益0.36元。

台塑四寶9月合計營收1,697億元 月增8.1%、年增51.9%

台塑（1301）集團旗下四大公司12日公布9月及前三季營收。四家公司9月單月營收合計1,697.69億元，月增8.1%、年增51.9%；前三季累計營收1.234兆元，年增19.3％。

乾杯營收／9月4.35億元、年增20.9%創同期新高 中秋烤肉需求強勁

乾杯（1269）12日公告9月營收4.35億元，年成長20.96%，創下同期新高。累計前三季營收36.3億元，年增7.92%，寫下同期次高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。