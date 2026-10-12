宏于電機營收／9月3.26億元 搶進美國市場、預計明年取得UL認證

智慧電力與能源系統整合廠宏于電機（7869）12日公告，9月營收3.26億元，年增41.89％；累計今年前九月營收26.89億元，年增8.38％。

宏于電機表示，隨AI資料中心帶動全球電力基礎建設規格升級，除持續深耕台灣高低壓智能配電盤、電力導體及能源系統三大事業外，海外布局進一步鎖定美國AI算力基礎建設，公司正推進UL認證，預計2027年取得認證，為進入北美高規格配電及模組化電力設備市場提前卡位。

宏于電機董事長詹家榮表示，生成式AI、高效能運算快速發展，全球資料中心建置速度與單一機櫃功率密度同步提高，也使供電安全、電力穩定度及建置效率成為算力基礎建設的重要環節。

根據國際能源署（IEA）資料，2025年全球資料中心耗電量約486TWh，預估2030年將突破1,000TWh，2025年至2030年年複合成長率約15％，顯示AI算力擴張正同步推升全球電力設備升級需求。

為掌握北美商機，宏于表示，已取得美國肯塔基州子公司設立許可，並規劃IEC 61439、IEC 62271及UL 891等國際標準認證布局，目前暫定於第4季正式營運並完成初步UL規格樣機，預計2027年第2季取得UL認證。

宏于表示，初期將採取輕資產營運模式，就近協助客戶進行核心組件在地組裝，以符合北美市場規範；同時透過雙軌合作模式，一方面結合台灣重電大廠既有美國通路，另一方面與美商及台系電源廠共同開發AI算力中心所需的高規格模組化預製貨櫃變電站，逐步建立北美市場布局。

其中，模組化電力設備將是宏于切入AI資料中心的重要產品方向。據法人報告指出，全球預製模組化資料中心市場規模預估將由2025年的293億美元成長至2035年的1,280億美元，年複合成長率13.8％。隨AI伺服器單櫃功率由傳統5至10kW快速提升至100kW甚至MW等級，資料中心對快速部署及高安全性電力基礎設施需求同步提高，預製模組化架構可將電力、冷卻及IT系統預先整合，並支援MW等級彈性擴充。

宏于表示，已完成鎖定國際市場的IEC模組化變電站樣機，目前進入客戶設計確認階段，預計2027年底啟動試產出貨。公司並與施耐德電機合作，在台製造Okken低壓配電盤，透過國際品牌技術與在地製造能力，強化高規格資料中心及半導體客戶布局。