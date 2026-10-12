快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

統一超營收／第3季951億元創單季新高 IP商品熱賣業績大增五成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超12日公布9月合併營收314.49億元，年增7.82%，創歷年同期新高。圖／7-ELEVEN提供
統一超12日公布9月合併營收314.49億元，年增7.82%，創歷年同期新高。圖／7-ELEVEN提供

統一超（2912）12日公布9月合併營收314.49億元，年增7.82%，創歷年同期新高；第3季營收951.75億元，年增7.02%，刷新單季歷史最高紀錄；累計前三季營收2,758.78億元，年增5.72%，同創歷年同期新高。受惠展店效益、IP聯名商品熱賣及會員消費動能挹注，帶動整體營運持續成長。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續拓展實體門市及多元服務據點，目前全台實體門市與智FUN機等服務據點合計達8,324家。9月受惠開學季採買、中秋連假、跨界聯名商品及行銷活動帶動，挹注營收表現。轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工及安源資訊等，營運表現也持續挹注集團業績。

在商品經營方面，7-ELEVEN積極搶攻年輕族群及IP商機，攜手日本潮流品牌及熱門肖像推出全店集點活動、主題商品及抽抽樂，並在門市規劃IP專區，販售盒玩、動漫及肖像周邊商品，帶動IP相關商品業績成長五成，成為9月營運亮點之一。

鮮食方面，7-ELEVEN持續擴大商品陣容，鎖定開學季及中秋節返鄉、出遊需求，推出大份量鮮食及跨界聯名商品，包括與21Plus合作開發「嘉義風味雞肉飯」，並攜手五星飯店主廚推出熱炒風便當。此外，因應健康飲食趨勢，獨家開發專利蒸鍋，販售免剝殼的「黃金滷蛋」及「黃金水煮蛋」，目前已在逾3,500家門市販售，帶動相關鮮食業績成長。

咖啡及茶飲事業同樣維持成長，7-ELEVEN透過CITY PRIMA精品咖啡、CITY CAFE及CITY TEA等品牌持續推出新品，並結合集點換購及跨界聯名活動吸引消費者。其中，CITY TEA現萃茶及不可思議茶BAR推出多款新品，搭配「好茶不打烊」活動搶攻深夜茶飲商機，帶動CITY系列飲品業績成長一成。

在會員經營方面，統一超持續深化uniopen會員生活圈，目前OPENPOINT會員數已突破2,000萬人，串聯逾500家知名品牌及近70萬家特約商店。除了在OPENPOINT APP推出「金點賞專區」，讓高額點數會員兌換百吋智慧電視等高價值商品，也導入結合AI Agent技術的「i住家」功能，整合12大生活服務，擴大會員平台應用場景。

統一超也積極搶攻演唱會經濟，uniopen首度贊助韓星來台演唱會，9月底並搶先開賣「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」門票，提供會員及uniopen聯名卡持卡人專屬購票權益，藉此強化會員黏著度，帶動跨通路消費。

展望第4季，統一超表示，10月將掌握雙十連假出遊、各地煙火活動及萬聖節商機，強化商圈備貨，並結合換季食飲新品、主題商品及全店行銷活動刺激買氣，持續深化uniopen會員服務，為營運增添動能。

營收 統一超 商品 7-Eleven

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

統一超營收／9月314億元、年增7.8％ 創同期新高

富邦媒營收／9月85.9億元、創同期新高 續深化 moPro、momo Ads 布局

崇越營收／9月77億元、年增26.4% 第3季236億元創單季新高

朋億營收／前三季107億元 已超越2024年全年103億元

相關新聞

南亞科法說會／第3季大賺逾兩個股本、獲利再創歷史新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報，受惠長期合約換約帶動DRAM售價大漲，單季稅後純益達876.3億元，每股稅後純益25.4元，單季賺逾兩個股本，獲利與EPS雙創歷史新高。第3季獲利較上季成長逾七成，單季賺進的金額已超過今年上半年總和…

南亞科法說會／第3季毛利率飆達85.7％ 每股大賺25.4元雙創新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開法說會，並公告第3季財報，受惠DRAM平均售價較第2季大增超過60%，南亞科單季毛利率再衝破8成水準、達到85.7%，續創新高，稅後純益876.27億元，季增74.6%，比去年同期暴增55倍，再締新猷，每股純益25.4元。

擷發科營收／第3季1,167萬元、年增119% AI 軟體專案陸續商轉

ASIC與AI軟體設計服務商擷發科（7796）12日公布9月合併營收407.1萬元，月增1.88%、年增137.1%，連續六個月月增；第3季營收1,167.2萬元，季增252.1%、年增約119%，營收動能隨專案進入技術里程碑及認列階段升溫。

遠傳獲利／自結9月每股純益0.36元 營收再破百億、創同期高

遠傳電信（4904）12日公布2026年9月自結營利概況，受惠於iPhone 18 Pro系列新機熱賣，帶動用戶升級5G，以及個人數位生活服務表現亮眼，9月營收再次突破百億元，創同期新高，來到109.62億元，每股純益0.36元。

台塑四寶9月合計營收1,697億元 月增8.1%、年增51.9%

台塑（1301）集團旗下四大公司12日公布9月及前三季營收。四家公司9月單月營收合計1,697.69億元，月增8.1%、年增51.9%；前三季累計營收1.234兆元，年增19.3％。

乾杯營收／9月4.35億元、年增20.9%創同期新高 中秋烤肉需求強勁

乾杯（1269）12日公告9月營收4.35億元，年成長20.96%，創下同期新高。累計前三季營收36.3億元，年增7.92%，寫下同期次高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。