統一超營收／第3季951億元創單季新高 IP商品熱賣業績大增五成

統一超（2912）12日公布9月合併營收314.49億元，年增7.82%，創歷年同期新高；第3季營收951.75億元，年增7.02%，刷新單季歷史最高紀錄；累計前三季營收2,758.78億元，年增5.72%，同創歷年同期新高。受惠展店效益、IP聯名商品熱賣及會員消費動能挹注，帶動整體營運持續成長。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續拓展實體門市及多元服務據點，目前全台實體門市與智FUN機等服務據點合計達8,324家。9月受惠開學季採買、中秋連假、跨界聯名商品及行銷活動帶動，挹注營收表現。轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工及安源資訊等，營運表現也持續挹注集團業績。

在商品經營方面，7-ELEVEN積極搶攻年輕族群及IP商機，攜手日本潮流品牌及熱門肖像推出全店集點活動、主題商品及抽抽樂，並在門市規劃IP專區，販售盒玩、動漫及肖像周邊商品，帶動IP相關商品業績成長五成，成為9月營運亮點之一。

鮮食方面，7-ELEVEN持續擴大商品陣容，鎖定開學季及中秋節返鄉、出遊需求，推出大份量鮮食及跨界聯名商品，包括與21Plus合作開發「嘉義風味雞肉飯」，並攜手五星飯店主廚推出熱炒風便當。此外，因應健康飲食趨勢，獨家開發專利蒸鍋，販售免剝殼的「黃金滷蛋」及「黃金水煮蛋」，目前已在逾3,500家門市販售，帶動相關鮮食業績成長。

咖啡及茶飲事業同樣維持成長，7-ELEVEN透過CITY PRIMA精品咖啡、CITY CAFE及CITY TEA等品牌持續推出新品，並結合集點換購及跨界聯名活動吸引消費者。其中，CITY TEA現萃茶及不可思議茶BAR推出多款新品，搭配「好茶不打烊」活動搶攻深夜茶飲商機，帶動CITY系列飲品業績成長一成。

在會員經營方面，統一超持續深化uniopen會員生活圈，目前OPENPOINT會員數已突破2,000萬人，串聯逾500家知名品牌及近70萬家特約商店。除了在OPENPOINT APP推出「金點賞專區」，讓高額點數會員兌換百吋智慧電視等高價值商品，也導入結合AI Agent技術的「i住家」功能，整合12大生活服務，擴大會員平台應用場景。

統一超也積極搶攻演唱會經濟，uniopen首度贊助韓星來台演唱會，9月底並搶先開賣「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」門票，提供會員及uniopen聯名卡持卡人專屬購票權益，藉此強化會員黏著度，帶動跨通路消費。

展望第4季，統一超表示，10月將掌握雙十連假出遊、各地煙火活動及萬聖節商機，強化商圈備貨，並結合換季食飲新品、主題商品及全店行銷活動刺激買氣，持續深化uniopen會員服務，為營運增添動能。