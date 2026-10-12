南亞科法說會／第3季毛利率飆達85.7％ 每股大賺25.4元雙創新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開法說會，並公告第3季財報，受惠DRAM平均售價較第2季大增超過60%，南亞科單季毛利率再衝破8成水準、達到85.7%，續創新高，稅後純益876.27億元，季增74.6%，比去年同期暴增55倍，再締新猷，每股純益25.4元。

綜觀來看，南亞科第3季合併營收1,336.49億元，季增61.9%，年增611.7%；毛利率85.7%，季增6.2個百分點，並較去年同期大增67.2個百分點；營益率80%，季增6.3個百分點，並較去年同期大增年增74個百分點。南亞科指出，第3季銷售量季減4%至6%。

南亞科表示，目前AI基礎設施、包含伺服器、網路、儲存及系統管理占營收超過20%，新廠預計2027年第1季開始裝機，產能目標為2028年年底達到每月投片量3萬片，2030年年底達到每月投片量5萬片。

南亞科並規劃於屏東科學園區建置3D晶圓封裝與測試廠，擬定2028年年底前導入矽穿孔（TSV）、晶圓堆疊等3D IC先進技術。南亞科強調，未來擴建皆以客戶長期合約的AI專案為主要目標。

南亞科第三代10奈米級製程（1C）預計明年第1季開始客戶驗證，同步開發的第四代（1D）、第五代（1E）製程及EUV，均持續按計畫推進。