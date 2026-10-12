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亞泥營收／9月67.19億元 月增20.2%、年增5.2%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥12日公布2026年9月合併營收。圖／亞泥提供
亞泥12日公布2026年9月合併營收。圖／亞泥提供

亞泥（1102）12日公布2026年9月合併營收為67.19億元，月增20.2%、年增5.1%；累計1至9月合併營收504.14億元，年減5.1%。

亞泥9月單月營收顯著回升，主要受惠於兩岸市場成長及多元事業挹注，其中台灣市場9月營收成長22%，受惠於混凝土銷量增加及投資收益挹注；大陸市場營收則月增17%，主要受水泥銷量與售價同步回升帶動。

若與去年同期相比，亞泥台灣市場營收年增7%，主要由電力事業穩定成長支撐；大陸市場營收則年增1%，整體表現持穩。

亞泥累計今年1至9月，台灣營收年減5%，受水泥、混凝土及不鏽鋼量價變化影響；大陸營收年減7%，主要受水泥售價及銷量年減所致，反映整體市場仍處調整期。

面對市場供需變化與低碳轉型趨勢，亞泥將持續關注市場走勢，深化低碳建材布局，並發揮多元事業與轉投資效益，穩健因應市場挑戰。

亞泥 營收 水泥

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