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台泥營收／9月143億元、年增7.62%…土葡水泥量價支撐 前三季年增3.3%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥大樓外觀。記者曾原信／攝影
台泥大樓外觀。記者曾原信／攝影

台泥（1101）12日公布9月合併營收143.21億元，較去年同期增加10.15億元，年增7.62%；累計今年前三季自結合併營收1,130.48億元，較去年同期增加36.10億元，年增3.3%。9月營收成長主要來自土耳其及葡萄牙水泥業務，反映台泥近年跨歐亞非水泥事業布局的效益逐步顯現。

其中在水泥事業部分，台泥9月營收較去年同期增加9.21億元，累計前三季增加19.82億元。其中，台泥土耳其子公司OYAK Cimento第3季量價齊揚，9月營收年增5.65億元，前三季年增19.17億元；葡萄牙子公司Cimpor受惠當地水泥售價上升，9月營收年增1.1億元，前三季年增25.21億元。土耳其及葡萄牙市場持續挹注營收，成為台泥水泥事業體成長的重要動能。

此外，隨著中國大陸水泥市場需求於第3季微幅回升，但價格仍處低檔。台泥9月銷量較去年同期增加，售價大致持平，帶動當月營收成長。台灣市場方面，受到房貸限縮及房市管制政策影響，營建需求持續放緩，加上低價進口水泥競爭，整體經營環境仍具挑戰。

面對市場壓力，台泥仍致力維持產品合理售價及價值。9月台灣水泥及預拌混凝土售價均較去年同期上升，價格呈現逐步回穩趨勢。

能源事業方面，台泥旗下鋰電池出貨量維持穩定，營收呈現雙位數成長；義大利儲能公司NHOA則受惠前三季儲能工程案件量增加，帶動累計營收成長。

台泥 水泥 營收

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