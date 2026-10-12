華立營收／9月90.12億元創新高 月增12.8%

華立（3010）12日公布9月營收90.12億元，創新高，月增12.8%，年增約41.3%。

華立先前已看好明年營運續拚雙位數成長挑戰新高，董事長張尊賢先前在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展期間受訪提到，半導體領域來自AI商機高速成長，今年成長無虞，明年看來比今年更好可望持續雙位數成長挑戰新高，觀察人工智慧（AI）需求持續高漲，帶動半導體PCB不斷擴充，預期不管散熱材料精進、晶片擴產、製程升級等皆有利於公司營運。

華立是大中華半導體前段製程材料與化學品龍頭，和日系指標大廠合作提供光阻與去光阻、銅製程研磨、特殊氣體、半導體設備耗材與零組件等全方位解決方案，更是半導體大廠、一線記憶體等原廠等重要合作夥伴。