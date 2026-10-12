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亞德客9月、第3季營收創同期高 氣動元件需求看佳
氣動元件廠亞德客-KY今天公布9月自結合併營收新台幣38.1億元，月增2.78%、年增26.6%，創同期新高，累計前9月自結營收336.9億元，年成長33.19%，也創同期新高。
亞德客-KY自結第3季合併營收115.12億元，較去年同期增加40%，創同期新高，也是歷史單季次高。
展望今年，亞德客-KY評估，氣動產業需求及公司今年整體發展狀況，維持樂觀看法，推測此次需求上升循環可延續至2027年。
觀察9月業績，亞德客-KY說明，機床設備、能源與照明設備、電子產業及紡織機械應用9月出貨穩健，整體接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨持續優於預期，除了受惠市場需求處於上升週期，亞德客持續提升品牌形象及開發新產品，提高市占率增加成長動能，不過產業傳統季節性因素以及工作天數較少，9月營收年成長率較8月減少，但持續高度成長。
展望今年營運，亞德客-KY先前預估，今年電子設備、電池、車用、機械設備等應用持續成長。
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