南亞科法說會／第4季售價續看漲 李培瑛：毛利率仍有上升空間

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會，總經理李培瑛表示，DRAM供需持續吃緊，第4季平均售價仍有上漲空間，毛利率也有機會進一步提高。南亞科第3季毛利率已達85.7%，隨AI需求持續排擠傳統應用供應，漲價對營運的支撐可望延續至第4季。

李培瑛指出，GPU、TPU、CPU及ASIC等AI運算需求，正主導DRAM市場成長，手機、PC與一般消費性產品的記憶體供給則受到排擠。目前供給端庫存偏低，新廠建置、設備交付與製程導入又需要較長時間，供應增加難以立即跟上需求。

供應吃緊，也讓客戶更積極爭取長約。李培瑛表示，南亞科目前長期供貨協議（LTA）覆蓋率約五至七成，已有客戶希望將三個月合約延長至三年甚至更久。供應商也依據長約承諾安排產品與產能，讓擴產規劃能對應客戶未來需求。

南亞科短期營運仍將由售價支撐。李培瑛在法說簡報指出，在新廠2027年第4季開始產出晶圓前，出貨量預期維持持平。新廠預計2027年第1季移入設備，2028年底月投片量達3萬片，2030年目標最高達5萬片，後續設備增添與擴產將配合長約下的AI專案推進。

產品布局方面，南亞科AI基礎建設及伺服器應用已占營收逾20%。李培瑛表示，AI帶動的記憶體需求不限於HBM及LPDDR5，也涵蓋網通、儲存與系統管理，並推升更高容量、更高頻寬及客製化架構需求。公司將持續支援客製化AI／WoW產品，拓展相關應用。

配合客製化記憶體布局，南亞科規劃在屏東科學園區自行投資興建3D晶圓封裝與測試廠，以晶圓堆疊及晶圓對晶圓鍵合為主要發展方向，投資規模依客戶需求規劃。製程方面，依公司簡報，第三代10奈米級製程1C預計2027年第1季送交客戶樣品，1D、1E及EUV研發則按計畫推進。