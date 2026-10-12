統一超營收／9月314億元、年增7.8％ 創同期新高

統一超（2912）12日公布9月營收314.48億元，年增7.82%，營收創下單月同期歷史新高；累計前九月營收為2,758.7億元，年增5.7％。

台灣7-ELEVEN穩健展店，截至目前全台實體門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,324家，受惠開學季採買、中秋連假、跨界聯名商品及活動等，同時持續深化uniopen會員生活圈，挹注營運表現穩健向上。轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一精工、安源資訊均表現亮眼，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN深耕uniopen會員生活圈經營，以「OPENPOINT APP」、「點數」、「支付」三大策略架構OPENPOINT點數生態系，串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，使得會員數及黏著度均成長，已突破2千萬名會員；創新於OPENPOINT APP導入「金點賞專區」便利擁有高額點數的會員兌換高價值商品，9月更推出百吋智慧電視兌換；跨足生活服務產業，導入統一資訊全新「i住家」功能，整合12大多元服務，首創以AI Agent技術整合生活服務，串聯LumineOne智慧管家功能，以多元品牌連結消費者生活日常，進化為「AI生活服務平台」期能滿足民眾生活需求。

台灣7-ELEVEN掌握年輕世代市場脈動話題，瞄準演唱會經濟，uniopen首度贊助韓星來台演唱會活動，9月底更搶先開賣「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」活動門票，提供uniopen會員及uniopen聯名卡專屬購票權益。此外，鎖定節令節慶、iPhone新機開賣等民生話題，線上自有電商平台「7-ELEVEN i預購」、「i划算」，積極布局吸睛方案、創造銷售機會。攜手話題肖像與日本潮流品牌推出全店集點活動、主題專案架、用品專區、抽抽樂等豐富商品，並於門市規劃「IP專區」販售盒玩、肖像、動漫等主題商品，帶動IP商品相關業績成長5成。

因應中秋節返鄉與出遊人潮、開學季返校，台灣7-ELEVEN提供便利採買特色禮盒，並持續扮演社會廚房的角色，推出以「大份量」為主題的鮮食商品和全新聯名活動，攜手人氣手遊跨界合作，開發聯名包裝限定商品及全新口味的思樂冰。更持續創新熱食體驗，與21Plus聯手開發「嘉義風味雞肉飯」、「星級饗宴」系列攜手五星飯店主廚打造熱炒風便當；對應健康商品趨勢，獨家開發專利蒸鍋販售免剝殼的「黃金滷蛋」及「黃金水煮蛋」，已逾3,500間門市販售，引領便利原型食物搭餐趨勢，帶動相關鮮食業績成長。

咖啡及茶飲事業持續穩健成長，CITY PRIMA精品咖啡升級雙風味帶來「100%水洗花香耶加」、「蜜桃協奏曲」雅致的精品咖啡體驗，並攜手BEAMS DEISGN推出「潮旅集點GO」集點換購活動，CITY CAFE則推出新品「黑糖粉粿冬瓜拿鐵」，多元作法為CITY品牌創新話題、吸引年輕世代關注；雙茶品牌CITY TEA現萃茶與!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，則以關西嫩仙草冰、真酪茶拿鐵等系列話題新品搶進新來客，持續推出「好茶不打烊」活動搶進深夜茶飲商機，並以榮獲食品界米其林指南的優質好茶穩固品質，多元做法下帶動CITY系列飲品業績成長1成。

展望10月，台灣7-ELEVEN布局雙十連假出遊、各地煙火活動積極強化商圈備貨，掌握萬聖節、換季食飲等生活需求，藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，結合uniopen會員生活圈深化會員服務優勢，跨通路整合提供豐富優質商品與服務體驗，可望推升消費力道，持續架構超越消費者期待的生活型服務平台。