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劍麟營收／9月達4.31億元 月增9.54％、年增 3.71%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

劍麟（2228）於12日公告2026年9月合併營收4.31億元，月增9.54％，年增3.71%；累計2026年前三季合併營收37億元，較去年同期微幅減少1.76％，即使面對全球新車市場成長趨緩、中國大陸車市競爭及客戶審慎控管庫存等，集團主要Tier 1汽車安全零組件客戶訂單仍維持一定水準，仍挹注整體營運保持穩健。

劍麟表示，儘管全球輕型車市場呈現區域分化、整體產量成長有限，各國新車安全法規及碰撞評測標準持續升級，帶動側邊氣囊、氣簾、膝部及中央氣囊，以及預縮式安全帶、乘員感測與自適應約束系統等配備加速導入，使汽車安全零組件市場的成長動能逐步由整車銷量轉向單車搭載價值提升。

劍麟長期深耕汽車被動安全領域，與客戶共同推動新款車用安全件產品的開發設計，可望憑藉車規量產、精密加工及品質管理經驗，持續掌握新車型與新一代安全系統的專案機會。

此外，劍麟持續透過台灣、大陸及波蘭生產基地，依客戶新車專案、訂單需求與交期彈性配置產能，其中，波蘭廠鄰近歐洲主要汽車產業聚落，可就近支援全球Tier 1客戶，有助於縮短供貨時程並因應供應鏈區域化趨勢。觀察歐洲新車市場回溫、電動車滲透率提高，以及大陸汽車品牌加速拓展歐洲市場，出口車型須符合當地較高的安全規範與碰撞評測標準，亦為安全氣囊、安全帶等被動安全產品創造新的專案機會。劍麟將持續推動波蘭廠產能配置、製程效率及接單布局，強化歐洲在地供應與客戶服務能力。

展望第4季，劍麟仍持續深化與全球Tier 1客戶合作，掌握新車安全規格升級及歐洲供應鏈在地化帶來的接單機會，同時加快AI伺服器液冷散熱分歧管的客戶驗證與量產進程，以期透過汽車安全零組件及AI液冷散熱應用之雙軌布局，持續擴大精密加工技術於不同高附加價值市場的應用，為中長期營運增添成長動能。

劍麟 營收 車市

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