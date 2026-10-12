崇越Q3營收236.7億元 創歷史新高
半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技今日公告，9月合併營收達新台幣77億元，年增26.4%，創單月歷史第3高，帶動第3季合併營收達236.7億元，季增13.6%、年增34.9%，創單季歷史新高。
崇越科技今年7月營收創單月歷史新高後，8、9月接續寫下歷史次高與第三高紀錄，展現強勁成長動能；累計今年前九個月合併營收達630.3億元，較去年同期成長25.3%。
崇越科技董事長曾海華表示，隨著先進製程、記憶體與成熟製程產能皆維持近滿載，光阻、矽晶圓、石英及研磨液等半導體關鍵材料業務均呈雙位數成長。環保工程業務第3季也較前一季顯著成長，共同推升整體營運表現。
展望未來，崇越科技指出，半導體與高效能運算是AI發展的核心，先進製程需求持續成長，也為上游半導體材料與整合服務帶來更多機會。公司將持續發揮供應鏈與價值鏈平台的整合優勢，攜手合作夥伴拓展海外市場，掌握AI與半導體產業發展帶來的商機。
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