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御嵿營收／9月8,622萬元 月增48.2%、年增28.2%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國內知名餐飲集團御嵿（3522）國際9月合併營收8,622萬元，在婚宴旺季需求升溫及旗下品牌展店效益帶動下，單月營收較上月大幅成長48.26%，較去年同期提升28.24%，展現今年以來亮眼的營收成長動能。

累計1至9月合併營收達8.87億元，創2024年經營權變更以來同期新高，年增8.82%，營運動能持續升溫。

御嵿表示，9月婚宴市場迎來今年最強檔期，受惠多個熱門迎娶吉日集中，旗下晶宴會館多館宴席訂席熱絡，帶動單月營收較去年同期顯著成長，業績創今年新高，並挹注集團整體營收表現。同時，旗下品牌餐廳亦展現強勁成長力道，其中鴨覓品牌餐廳隨著展店效益逐步顯現，營運規模與市場影響力持續擴大，帶動9月營收表現亮眼，前三季累計業績亦呈現顯著成長，逐步躍升為集團具發展潛力的新興品牌，為整體營收結構注入新的成長動能。

在新據點布局上，頂鮮台南擔仔麵於9月29日於台北大巨蛋正式開幕，重返台北餐飲市場，試營運期間即獲得老顧客正面迴響。頂鮮延續多年傳承的經典台菜與道地風味，結合特色海鮮佳餚，透過精緻套餐形式重新詮釋傳統宴席菜色，展現台灣飲食文化的獨特魅力。憑藉深厚的品牌底蘊及大巨蛋場域優勢，頂鮮積極拓展台北都會客群，讓老顧客重溫熟悉滋味，同時吸引更多元的消費族群。隨著新據點營運逐步步入軌道，將持續掌握商圈人流與聚餐需求，為集團第4季營運挹注新動能。

展望第4季，御嵿表示，隨著時序進入年底至農曆春節的餐飲與宴會旺季，婚宴、企業尾牙及大型宴客商機可望持續升溫。頂鮮大巨蛋店正式加入營運後，集團餐飲品牌布局更加完整，加上鴨覓、燒肉牛匠新等品牌預約表現穩健，整體餐飲營運動能可望進一步提升。

未來御嵿將持續推動旗下餐飲品牌多元化發展，透過不同品牌定位與消費客群的互補效益，優化集團營收結構，降低餐飲市場淡旺季波動對整體營運的影響，逐步提升營收穩定性與經營韌性，為集團長期穩健發展奠定基礎。

營收 婚宴 餐飲

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