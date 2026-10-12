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南亞科法說會／第3季大賺逾兩個股本、獲利再創歷史新高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報。聯合報系資料照
DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報。聯合報系資料照

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報，受惠長期合約換約帶動DRAM售價大漲，單季稅後純益達876.3億元，每股稅後純益25.4元，單季賺逾兩個股本，獲利與EPS雙創歷史新高。第3季獲利較上季成長逾七成，單季賺進的金額已超過今年上半年總和。

南亞科第3季合併營收1,336.5億元，季增61.9%、年增611.7%；毛利率85.7%，季增6.2個百分點、年增67.2個百分點；營益率80.0%，季增6.3個百分點、年增74.0個百分點；稅後純益876.3億元，季增74.6%、年增5,505%，EPS為25.4元。

這波業績躍升，主要來自售價提高。南亞科指出，第3季DRAM平均售價較上季上漲逾60%、較去年同期上漲逾500%，主要反映長期合約更新。同期位元出貨量雖較上季減少約中個位數百分比，營收仍首度突破千億元，改寫單季歷史新高，匯率變動也帶來正面助益。

售價上揚也讓獲利增幅超過營收。南亞科第3季營業利益達1,068.9億元，季增75.7%。同期營業費用增至75.9億元，其中研發費用較上季增加約19億元，銷售及管理費用增加約9億元。公司說明，費用增加主要來自當期及未來員工薪酬提列，但毛利成長仍帶動營業利益率升至80%。

南亞科2026年前三季稅後純益達1,638.8億元，較去年同期由負轉正，其中第3季比上半年762.5億元多賺113.8億元；前三季合併營收2,652.8億元，年增627.0%，同步創歷年同期新高。

南亞科 法說會 個股 營收

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