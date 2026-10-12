南亞獲利／自結第3季EPS 4.9元與前三季雙寫新高 前三季賺逾一股本

南亞（1303）12日公告第3季營收及獲利數字。其中，第3季單季稅後純益388.3億元，每股純益（EPS）4.9元、前三季累計稅後純益798.4億元，EPS 10.07元，單季、前三季均寫歷史新高，前三季已賺逾一個股本。

南亞指出，第3季、前三季獲利寫新高，主因為本業營業利益及南亞科投資收益大幅成長所致。南亞表示，今年以來，AI相關產業以飛快速度擴張資本支出，導致各種電子材料供應極度緊缺、價格大漲，利潤水漲船高，且業界用料規格快速升級，使供應端的技術層次大幅躍進，研發效能與材料的料源掌握度成為搶占供應鏈的關鍵能力。

南亞第3季營業利益較上季成長96.1%，營業淨利率增至30.9%。在電子材料部分，南亞表示，各產品產能利用率提升至接近滿載，並隨市況陸續調漲售價，而高階產品也逐步放量銷售，使整體銷售組合再優化，推升電子材料單季營收占比成長至58.1%。

南亞表示，公司具備電路板產業上、中、下游各材料的完整產線，除既有的規模經濟、成本控管能力以外，也深入研究尖端材料發展趨勢，不斷因應需求超前開發下階段用料，透過垂直整合的共同研發優勢，成功且迅速地研製出低介電與低熱膨脹玻纖、細晶粒銅箔、自研碳氫樹脂與超低損耗銅箔基板，結合完整的自有材料供應能力，高效推進產品認證與量產時程，帶動電子材料產品經營業績快速成長。

在其他產品方面，雖然本季已無戰爭初期原料價格快速飆漲的大額庫存利益，但乙二醇（EG）供應依然緊張，價格進一步上漲，營運良好；塑膠加工及聚酯產品也仍有一定利潤。

在轉投資方面，南亞科因記憶體市場供需缺口急遽放大，貢獻高額投資收益；此外台塑石化的投資收益也有增加，使南亞本業、轉投資獲利俱佳。