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集雅社營收／9月4.06億元、年增18.1% 前九月續創同期新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
集雅社門市。圖／業者提供
集雅社門市。圖／業者提供

百貨精品家電通路品牌集雅社（2937）12日公告9月合併營收4.06億元，月減1.26%，年增18.10%，維持雙位數成長；累計今年前九月營收39.15億元，年增13.05%，續創歷史同期新高。

集雅社表示，9月營收成長主要來自今年以來，大尺寸電視與影音設備銷售升溫，其中75吋以上機種持續受到消費者青睞，並帶動Soundbar同步成交，加上全台百貨周年慶陸續開跑，門市買氣逐步進入年度高峰。

集雅社指出，今年大尺寸電視銷售表現亮眼，消費者換機時多半直接由55吋、65吋升級至75吋以上，80吋機種的詢問度也明顯提高。

隨著串流平台4K內容普及、電視邊框持續收窄，大尺寸電視在客廳中占用的空間比過去更小，加上近年價格逐步親民，75吋以上機種已由少數高端家庭的選配，轉為客廳換機的主流尺寸。

在顯示技術方面，RGB Mini LED成為今年電視市場最受關注的新品類。根據研調機構TrendForce報告，2026年是RGB Mini LED電視由技術導入轉向商業化的轉折點，產品定位正從超高階旗艦向主流高階價位帶滲透，全年全球出貨量預估將超過170萬台，並有機會挑戰200萬台。

集雅社家電規劃師表示，面對RGB、OLED與QLED等多種技術，消費者最常詢問的就是三者的差異。QLED是在藍光LED背光上加入量子點膜，以提升色彩與亮度，價格相對親民，是目前大尺寸電視的主流選擇。

OLED則是每個像素自行發光，可呈現接近純黑的畫面與極高對比，觀看角度也廣，但整體亮度較受限制。

RGB Mini LED則以獨立控制的紅、綠、藍三色LED作為背光，取代傳統的藍光背光搭配濾色設計，在色域表現、亮度與能源效率上更具優勢，適合追求鮮豔色彩與明亮畫面的消費者，包括Sony、Samsung…都是技術穩定且詢問度相當高的品牌。

集雅社進一步指出，技術本身沒有絕對的優劣，關鍵在於是否符合居家條件。家電規劃師會先了解客廳採光、觀看距離與使用習慣，再建議適合的技術與尺寸。例如白天日照充足、經常收看運動賽事的客廳，較適合高亮度的RGB或QLED機種；夜間觀影為主或設有專屬影音空間的家庭，則能充分發揮OLED的純黑表現；觀看距離則直接決定螢幕尺寸的上限，避免買得太大或太小。

此外，購買大尺寸電視的消費者，多半也會同步選購Soundbar。集雅社表示，電視機身愈做愈薄，內建喇叭的空間相對有限，畫面升級後，消費者對音效的要求也隨之提高。

集雅社多數門市設有專業試聽室，消費者可在實際環境中比較不同聲道配置的音場差異，並由家電規劃師依客廳格局一併規劃壁掛位置、擺放方式與線材配置，讓畫面與聲音的升級一次到位，也帶動影音品類的客單價提升。

展望後市，集雅社表示，全台百貨周年慶已陸續進入高峰，10月、11月將是全年最重要的銷售期。周年慶期間由品牌、百貨與銀行共同投入資源，消費者可同時享有現金抵用、滿額贈、信用卡回饋與分期優惠，搭配集雅社會員集利金加碼，回饋力道優於一般檔期。

同時，加上經濟部住宅家電汰舊換新節能補助今年進入最後一年，一級能效冷氣、冰箱的購機發票須於12月31日前開立，公司將以大尺寸電視與影音整合規劃為主軸，結合周年慶檔期與節能換機需求，推升第4季營運動能。

集雅社 營收 百貨 周年慶 家電

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