快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑化獲利／自結第3季稅後純益262億元 EPS 2.76元創單季新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑化12日公布第3季稅後純益262.88億元，每股純益（EPS）2.76元，創歷年單季新高。聯合報系資料照
台塑化12日公布第3季稅後純益262.88億元，每股純益（EPS）2.76元，創歷年單季新高。聯合報系資料照

台塑化（6505）12日公布第3季稅後純益262.88億元，每股純益（EPS）2.76元，創歷年單季新高；前三季674.74億元，EPS 7.08元，亦寫歷史同期新高。

台塑化第3季單季營收2,436.54億元，季增33.2%；前三季營收5,886.26億元，年增22%。

台塑化指出，第3季營收較上季增加，其中煉油事業營業額比上季增加35%，因原油煉製量增加12,626千桶，產品銷售量48,323千桶，主要係第3季中東原油到貨回穩，煉油廠產能利用率回升至91.2%，比上季增加24.7%。售價部分，第3季產品均價128.9美元/桶，比上季減少6.4美元/桶，主要係杜拜原油均價93.1美元/桶，比上季下跌3.0美元/桶，以及配合政府油價平穩機制，內銷油品持續吸收所致。

烯烴事業營業額也較上季增加17%。其中，量差部分，第3季平均產能利用率39.6%，比上季增加6.5%，產品銷售量78.3萬噸，比上季增加16.2萬噸，主要係烯烴三廠於9月定檢完成，恢復運轉所致。售價部分，2026年第3季產品平均售價1,011美元/噸，比上季減少159美元/噸。主要係第3季MOPJ輕油均價819美元/噸，比上季下跌103美元/噸，加上下游石化需求不振，產品對輕油價差比上季縮小所致。

公用事業營業額比上季增加12.3%。主要係第3季均以夏月電價計費，以及售廠區電力與蒸汽價、量同步增加所致。

台塑化第3季自結合併稅後利益262億8,530萬元，稅後純益262.88億元，EPS 2.76元，創歷年單季新高。

在本業部分，營業利益較上季增加92億元。其中煉油事業因第3季原油到貨回穩，煉油廠產能利用率與產品銷量大幅提高，加上原油耗用成本下降與全球成品油供應持續吃緊，帶動外銷油品價差顯著擴大，推升煉製利益；雖第3季因7、8月原油價格回檔，產生購料與存貨損失，整體營利仍明顯優於上季。

烯烴事業則轉為虧損。主要係第3季輕油價格比上季下跌產生購料與存貨損失，加上下游石化需求不振，產品價格跌幅大於輕油成本降幅，價差比上季縮小所致。

公用事業營業利益亦較上季增加，主要係售廠區電力與蒸汽價、量同步上揚，以及燃料煤耗用成本與上季持平所致。營業外利益則減少23.8億元。

台塑化 EPS 營收 原油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

崇越營收／9月77億元、年增26.4% 第3季236億元創單季新高

崇越營收／9月77億元、年增26.4% 第3季236億元創歷史新高

南亞科、華邦電 四檔夯

台積電第3季營收創新高 法人估單季 EPS 上看28.5~30元

相關新聞

南亞科法說會／第3季大賺逾兩個股本、獲利再創歷史新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報，受惠長期合約換約帶動DRAM售價大漲，單季稅後純益達876.3億元，每股稅後純益25.4元，單季賺逾兩個股本，獲利與EPS雙創歷史新高。第3季獲利較上季成長逾七成，單季賺進的金額已超過今年上半年總和…

台積電第3季營收創新高 法人估單季EPS上看28.5~30元

台積電（2330）9月營收月減0.5%、年增54.6%，第3季營收1.4兆元，季增17.6%，優於公司先前預期，再創歷史單季新高，外資、內資圈預估，第3季每股獲利（EPS）上看28.5~30元，再寫歷史新紀錄。

群創營收／9月199億元 月增6.94%、年增0.67%

群創（3481） 12日公告今年9月合併營收199.94億元，較上月增加6.94%，與去年同期增加0.67%。第3季合併營收575.81億元，季減9.44%，年減0.4%。

統一超營收／9月314億元、年增7.8％ 創同期新高

統一超（2912）12日公布9月營收314.48億元，年增7.82%，營收創下單月同期歷史新高；累計前九月營收為2,758.7億元，年增5.7％。

朋億營收／前三季107億元 已超越2024年全年103億元

朋億*（6613）*12日公告今年9月合併營收15.97億元，月減5.5%，年增139.2%，為單月史上第3高。第3季合併營收45.8億元，季增21%，年增124.1%，續創單季歷史新高。由於朋億的在手訂單規模續寫新高，未來營運成長可期。

集雅社營收／9月4.06億元、年增18.1% 前九月續創同期新高

百貨精品家電通路品牌集雅社（2937）12日公告9月合併營收4.06億元，月減1.26%，年增18.10%，維持雙位數成長；累計今年前九月營收39.15億元，年增13.05%，續創歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。