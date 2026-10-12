台塑化獲利／自結第3季稅後純益262億元 EPS 2.76元創單季新高

台塑化（6505）12日公布第3季稅後純益262.88億元，每股純益（EPS）2.76元，創歷年單季新高；前三季674.74億元，EPS 7.08元，亦寫歷史同期新高。

台塑化第3季單季營收2,436.54億元，季增33.2%；前三季營收5,886.26億元，年增22%。

台塑化指出，第3季營收較上季增加，其中煉油事業營業額比上季增加35%，因原油煉製量增加12,626千桶，產品銷售量48,323千桶，主要係第3季中東原油到貨回穩，煉油廠產能利用率回升至91.2%，比上季增加24.7%。售價部分，第3季產品均價128.9美元/桶，比上季減少6.4美元/桶，主要係杜拜原油均價93.1美元/桶，比上季下跌3.0美元/桶，以及配合政府油價平穩機制，內銷油品持續吸收所致。

烯烴事業營業額也較上季增加17%。其中，量差部分，第3季平均產能利用率39.6%，比上季增加6.5%，產品銷售量78.3萬噸，比上季增加16.2萬噸，主要係烯烴三廠於9月定檢完成，恢復運轉所致。售價部分，2026年第3季產品平均售價1,011美元/噸，比上季減少159美元/噸。主要係第3季MOPJ輕油均價819美元/噸，比上季下跌103美元/噸，加上下游石化需求不振，產品對輕油價差比上季縮小所致。

公用事業營業額比上季增加12.3%。主要係第3季均以夏月電價計費，以及售廠區電力與蒸汽價、量同步增加所致。

台塑化第3季自結合併稅後利益262億8,530萬元，稅後純益262.88億元，EPS 2.76元，創歷年單季新高。

在本業部分，營業利益較上季增加92億元。其中煉油事業因第3季原油到貨回穩，煉油廠產能利用率與產品銷量大幅提高，加上原油耗用成本下降與全球成品油供應持續吃緊，帶動外銷油品價差顯著擴大，推升煉製利益；雖第3季因7、8月原油價格回檔，產生購料與存貨損失，整體營利仍明顯優於上季。

烯烴事業則轉為虧損。主要係第3季輕油價格比上季下跌產生購料與存貨損失，加上下游石化需求不振，產品價格跌幅大於輕油成本降幅，價差比上季縮小所致。

公用事業營業利益亦較上季增加，主要係售廠區電力與蒸汽價、量同步上揚，以及燃料煤耗用成本與上季持平所致。營業外利益則減少23.8億元。