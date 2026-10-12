台積電第3季營收創新高 法人估單季EPS上看28.5~30元

台積電（2330）9月營收月減0.5%、年增54.6%，第3季營收1.4兆元，季增17.6%，優於公司先前預期，再創歷史單季新高，外資、內資圈預估，第3季每股獲利（EPS）上看28.5~30元，再寫歷史新紀錄。

法人機構表示，今年下半年消費者和對價格敏感的終端市場領域，受到零組件價格上漲以及總體經濟不確定性的影響，正承受著挑戰。因此台積電在業務規劃上保持審慎，儘管如此，與AI相關的需求依然極其強勁，而受到先進製程技術的強勁需求支持，其中N2技術的快速產能爬坡。

毛利率方面，台積電預估笫3季毛利率將介於65%～67%間，以中間值66%計算，較上季實際毛利率67.72%下降約1.7個百分點，這主要是因為N2技術的快速爬坡，預期將稀釋毛利率約3~4個百分點，此稀釋將被領先技術的強勁需求與持續的成本改善（含生產力提升）部分抵消。

分析師指出，台積電第3季營收創下歷史新高，目前外資、內資圈預估第3季EPS將來到28.5~30元、再創歷史單季新高後，第4季營收有望再季增約12%，同時，單季EPS將突破30元大關、來到33元的歷史新高，同時，目前所有大型外資、內資機構法人全數預估今年EPS將突破100元大關，來到109~111元，而美系大行則看好來到115.3元。