大聯大9月營收首度衝破2000億元大關 年增1.46倍

IC通路大廠大聯大受惠AI帶動，今天公告9月營收新台幣2195.9億元，年增146.5%，比8月大幅成長54.4%，單月營收首度衝破2000億元大關，超越今年6月寫下的1929.2億元，改寫歷史新高。

大聯大說明，9月營收創高，主因客戶配合十一長假提前拉貨，以及部分產品價格調整等因素影響。

大聯大第3季營收5079.3億元，季增10.8%、年增107.8%，單季營收首度突破5000億元，並超越財測區間4600億元至5000億元高標。累計前3季營收達1兆2827億元，較去年同期大幅成長72.5%。

大聯大今天表示，隨全球科技產業與下游客戶加速推進科技升級及能源基礎設施建置，企業資本支出持續擴大，帶動半導體及電子零組件需求穩健成長，其中電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件等應用維持良好拉貨動能，車用電子與工業控制需求也穩步推進。

大聯大的智能倉儲管理及資訊系統整合等高附加價值服務需求同步增加，多元終端應用與軟硬體服務需求持續擴展，為營運挹注成長動能。

另一電子元件通路大廠文曄上週公告9月營收2159億元，較去年同期成長約60%，比8月增加約9%，同樣創下單月營收新高。