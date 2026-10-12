富邦媒營收／9月85.9億元、創同期新高 續深化 moPro、momo Ads 布局

富邦媒（8454）12日公告9月合併營收約85.9億元，年增8.2%；累計前九月合併營收近800億元，年增約3.8%，單月與累計營收雙雙續創歷年同期新高，會員經濟與廣告事業雙引擎加速成長；moPro會員近半年年均消費金額較一般會員高出近十倍；iPhone換機潮帶動3C銷售雙位數成長，展望第4季，迎接雙11檔期，掌握消費動能。

momo表示，9月營運成長主因受惠於iPhone 18 Pro系列新機開賣引爆高階換機潮，帶動3C家電品類銷售呈雙位數年增，加中秋節慶送禮需求與「99購物節」大促檔期，激發食品與生活用品強勁買氣。

同時，momo強調，持續深化全方位營運布局，於10月全新升級「moPro」三大訂閱方案深耕高價值會員，並同步擴大「momo Ads」廣告服務規模，多軌並進為平台挹注強勁成長動能。

節慶與大型購物檔期已成為消費者集中採購的重要時點。momo觀察，9月消費市場，iPhone 18 Pro系列上市帶動換機潮，加上記憶體漲價效應，推升3C家電品類銷售繳出年增雙位數的亮眼成績。此外，適逢中秋送禮需求與「99購物節」促銷熱度，同步激發食品、生活用品及節慶禮品買氣，多重動能齊發力，帶動9月整體業績持續穩定成長。

在會員經營與服務升級方面，momo指出，於10月雙11前夕推出全新「moPro」三大訂閱方案，並同步搭配「分次配」創新服務，透過多元權益與便利購物體驗持續優化消費者服務。

從會員消費表現來看，moPro會員近半年年均消費金額較一般會員高出近十倍，顯示高黏著會員具備極高消費價值。momo期望藉由訂閱方案優化與創新服務上線，持續精進會員服務體驗，回應不同消費族群需求，並透過更完善的會員權益與消費便利性，深化會員黏著度與品牌信任。

此外，momo指出，momo Ads擴大品牌服務規模，打造第二成長曲線，持續擴大品牌與商家服務規模，目前商品廣告使用品牌已突破9,000家，整體ROAS穩健攀升、導流成本持續下降，顯示品牌對數位廣告投放與站外導流需求持續增加。

展望第4季，momo表示，momo Ads將逐步導入圖像、影音等多元素材，並預計於年底推出「多元受眾」功能，依據消費行為進行分眾溝通，持續提升品牌觸及不同消費客群的能力。

展望第4季，隨著年末重要檔期雙11將近，momo將持續掌握旺季消費動能，並同步深化訂閱制會員經濟、「分次配」創新服務與廣告精準行銷布局。富邦媒表示，隨著電商競爭延伸至會員經營與數位行銷體驗，momo將持續深化核心營運能力，為後續成長奠定堅實基礎。