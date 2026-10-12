南亞科Q3每股狂賺25.4元、賺進逾2.5個股本 毛利率85.7%雙創新高

DRAM缺貨漲價效應引爆南亞科獲利！記憶體大廠南亞科（2408）今日召開法人說明會，公布第三季自結財報，受惠DRAM平均售價（ASP）季增逾60%，單季稅後純益衝上876.27億元，每股純益高達25.4元，相當於一季賺進逾2.5個股本，毛利率更飆升至85.7%，雙雙改寫歷史新高。總經理李培瑛表示，目前DRAM市場仍相當缺貨，第四季產品價格可望持續上漲，毛利率也有機會進一步攀升，顯示這波記憶體景氣上升循環尚未見頂。

南亞科第3季合併營收1336.49億元，季增61.9%、年增611.7%，同步刷新單季紀錄。營業毛利1144.82億元，毛利率85.7%，較第2季提升6.2個百分點；營業淨利1068.94億元，營益率達80%，季增6.3個百分點，稅後純益876.27億元，淨利率65.6%，每股純益25.4元。累計前三季稅後純益達1638.77億元，每股純益49.28元，每股淨值攀升至118.99元。上述財務數字均為公司自結，尚未經會計師核閱。

李培瑛指出，第目季DRAM平均售價季增超過60%，儘管銷售量因庫存逐漸消化而季減中個位數百分比，仍無礙營收與獲利大幅成長。這波ASP跳升，主要是部分去年年中及年底簽訂的低價長期供貨合約（LTA）於今年6月底到期，南亞科完成既有合約交貨義務後，7月起改採新合約價格，反映市場供不應求下的報價水準。

展望本季，李培瑛表示，DRAM供應依然非常吃緊，ASP仍有上漲空間，毛利率也有機會超越第3季。至於本季報價是否再出現雙位數漲幅，他並未提出明確預測，強調不同產品組合漲幅有所差異，仍須持續觀察市場變化。

李培瑛分析，AI需求正由HBM、高容量伺服器記憶體，進一步擴展至網通、儲存及系統管理等領域，排擠傳統DRAM供給。智慧手機、PC及消費性電子產品因記憶體供應不足、價格大漲，部分已被迫降低搭載容量、延長產品生命週期，甚至有低階市場開始使用回收DRAM，凸顯缺貨情況已擴散至整體產業。

值得注意的是，南亞科目前長期供貨合約涵蓋率約50%至70%，合約期限從3個月至3年不等。李培瑛透露，已有不少客戶希望將原本3個月的合約延長至3年甚至更久，目前仍在協商，反映下游客戶積極爭取中長期供貨保障。

至於新增供給，李培瑛指出，全球記憶體業者雖積極擴產，但新廠興建、設備交期與製程導入都需要時間，短期難以迅速增加產能。南亞科2027年產能增幅有限，林口5A新廠預計年底才逐步貢獻產出，在市場庫存偏低、AI需求持續成長下，DRAM供需緊張局面短期仍難明顯緩解。

隨著獲利大幅成長，南亞科員工也將同步受惠。李培瑛表示，公司獎金制度與營運績效、毛利率等指標連動，第3季員工獎金將高於第2季。