大聯大營收／9月首破2,000億元創新高 第3季首度站上5,000億元

IC通路商大聯大（3702）12日公布9月合併營收達2,195.9億元，月增54.4%、年增146.5%，首度突破2,000億元，改寫單月歷史新高。第3季營收達5,079.3億元，首度突破5,000億元，也創單季歷史新高；前三季營收達1兆2,827.1億元，年增72.5%，已達2025年全年營收的1.28倍。

大聯大表示，全球科技業與下游客戶持續推進科技升級及能源基礎設施建置，企業資本支出擴大，帶動半導體及電子零組件需求穩健成長。電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件維持良好拉貨動能，車用電子與工業控制需求也穩步推進；智能倉儲管理及資訊系統整合等高附加價值服務需求同步增加。

大聯大指出，9月營收成長主要受客戶因應大陸十一長假提前拉貨，以及部分產品價格調整等因素帶動；若與今年6月相比，9月營收再成長13.8%。今年7月營收曾創歷史單月次高、僅次於6月，9月進一步超越先前高點，刷新單月紀錄。

第3季營收較第2季的4,562.1億元再增逾500億元，季增幅也超越公司原先財測上限。大聯大今年第3季營收財測區間為4,600億至5,000億元，實際營收高出財測上限79.3億元。