快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

聽新聞
0:00 / 0:00

崇越營收／9月77億元、年增26.4% 第3季236億元創歷史新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越科技董座曾海華。記者尹慧中／攝影
崇越科技董座曾海華。記者尹慧中／攝影

崇越科技（5434）今日說明，2026年9月合併營收達新台幣77億元，年增26.4%，創單月歷史第三高，帶動第3季合併營收達236.6億元，季增13.6%、年增34.9%，創單季歷史新高。

崇越科技今年7月營收創單月歷史新高後，8、9月接續寫下歷史次高與第三高紀錄，展現強勁成長動能；累計今年前九個月合併營收達630.2億元，較去年同期成長25.3%。

崇越科技董事長曾海華表示：「隨著先進製程、記憶體與成熟製程產能皆維持近滿載，光阻、矽晶圓、石英及研磨液等半導體關鍵材料業務均呈雙位數成長。環保工程業務第3季亦較前一季顯著成長，共同推升整體營運表現。」

在營運持續成長之際，崇越科技亦榮獲台北市進出口商業同業公會（IEAT）80周年「傑出企業貿易獎」，肯定公司面對全球供應鏈重組與地緣政治風險所展現的經營韌性與國際競爭力。該獎項依企業基本資格、資本額及進出口實績進行初步篩選，再以近三年經營績效平均值為基礎，綜合檢視營收成長、獲利能力、資產運用效率及員工生產力等指標，並由產、官、學專家評估企業代表性與國際貿易貢獻。崇越科技憑藉整體經營表現，於評選中脫穎而出。

展望未來，崇越科技指出，半導體與高效能運算是AI發展的核心，先進製程需求持續成長，也為上游半導體材料與整合服務帶來更多機會。公司將持續發揮供應鏈與價值鏈平台的整合優勢，攜手合作夥伴拓展海外市場，掌握AI與半導體產業發展帶來的商機。

營收 歷史 崇越科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

飛捷營收／9月合併5.92億元 前三季已超越去年全年

耀勝Q3營收4.04億元、季增2.15％

建通9月營收4.81億元 創單月新高 股價表現強勢

晨暉營收／美國Costco旺季發酵9月4.5億元 月增37.4%、年增4.5倍

相關新聞

南亞科法說會／第3季大賺逾兩個股本、獲利再創歷史新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報，受惠長期合約換約帶動DRAM售價大漲，單季稅後純益達876.3億元，每股稅後純益25.4元，單季賺逾兩個股本，獲利與EPS雙創歷史新高。第3季獲利較上季成長逾七成，單季賺進的金額已超過今年上半年總和…

台積電第3季營收創新高 法人估單季EPS上看28.5~30元

台積電（2330）9月營收月減0.5%、年增54.6%，第3季營收1.4兆元，季增17.6%，優於公司先前預期，再創歷史單季新高，外資、內資圈預估，第3季每股獲利（EPS）上看28.5~30元，再寫歷史新紀錄。

統一超營收／9月314億元、年增7.8％ 創同期新高

統一超（2912）12日公布9月營收314.48億元，年增7.82%，營收創下單月同期歷史新高；累計前九月營收為2,758.7億元，年增5.7％。

朋億營收／前三季107億元 已超越2024年全年103億元

朋億*（6613）*12日公告今年9月合併營收15.97億元，月減5.5%，年增139.2%，為單月史上第3高。第3季合併營收45.8億元，季增21%，年增124.1%，續創單季歷史新高。由於朋億的在手訂單規模續寫新高，未來營運成長可期。

集雅社營收／9月4.06億元、年增18.1% 前九月續創同期新高

百貨精品家電通路品牌集雅社（2937）12日公告9月合併營收4.06億元，月減1.26%，年增18.10%，維持雙位數成長；累計今年前九月營收39.15億元，年增13.05%，續創歷史同期新高。

台塑化獲利／自結第3季稅後純益262億元 EPS 2.76元創單季新高

台塑化（6505）12日公布第3季稅後純益262.88億元，每股純益（EPS）2.76元，創歷年單季新高；前三季674.74億元，EPS 7.08元，亦寫歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。