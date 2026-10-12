崇越營收／9月77億元、年增26.4% 第3季236億元創歷史新高

崇越科技（5434）今日說明，2026年9月合併營收達新台幣77億元，年增26.4%，創單月歷史第三高，帶動第3季合併營收達236.6億元，季增13.6%、年增34.9%，創單季歷史新高。

崇越科技今年7月營收創單月歷史新高後，8、9月接續寫下歷史次高與第三高紀錄，展現強勁成長動能；累計今年前九個月合併營收達630.2億元，較去年同期成長25.3%。

崇越科技董事長曾海華表示：「隨著先進製程、記憶體與成熟製程產能皆維持近滿載，光阻、矽晶圓、石英及研磨液等半導體關鍵材料業務均呈雙位數成長。環保工程業務第3季亦較前一季顯著成長，共同推升整體營運表現。」

在營運持續成長之際，崇越科技亦榮獲台北市進出口商業同業公會（IEAT）80周年「傑出企業貿易獎」，肯定公司面對全球供應鏈重組與地緣政治風險所展現的經營韌性與國際競爭力。該獎項依企業基本資格、資本額及進出口實績進行初步篩選，再以近三年經營績效平均值為基礎，綜合檢視營收成長、獲利能力、資產運用效率及員工生產力等指標，並由產、官、學專家評估企業代表性與國際貿易貢獻。崇越科技憑藉整體經營表現，於評選中脫穎而出。

展望未來，崇越科技指出，半導體與高效能運算是AI發展的核心，先進製程需求持續成長，也為上游半導體材料與整合服務帶來更多機會。公司將持續發揮供應鏈與價值鏈平台的整合優勢，攜手合作夥伴拓展海外市場，掌握AI與半導體產業發展帶來的商機。