萬年清營收／9月1,666萬元、年減67% 第4季可望回升

台積電（2330）9月營收月減0.5%、年增54.6%，第3季營收1.4兆元，季增17.6%，優於公司先前預期，再創歷史單季新高，外資、內資圈預估，第3季每股獲利（EPS）上看28.5~30元，再寫歷史新紀錄。

2026-10-12 15:01