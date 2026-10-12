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萬年清營收／9月1,666萬元、年減67% 第4季可望回升
萬年清（6624）公告9月合併營收1,666萬元，月減5.35％，年減67.7%；累計前三季營收2.31億元，年減36.32％。
萬年清表示，公司營收主要依專案工程投入、設備交付及驗收進度認列，9月營收較去年同期減少，主要係本期工程進度投入較少所致。
萬年清指出，目前在手訂單仍維持一定水準，訂單能見度已延伸至2027年下半年，後續將依各案場施工推進與驗收時程陸續認列，有望為整體營運挹注穩健動能。
展望第4季，萬年清表示，隨著既有工程專案穩步推進，第4季營運表現可望較第3季回升，公司將積極掌握台灣、越南及印度等地污廢水處理與環境永續工程商機，並持續深化廢水回收、光氧化、沼氣生質能源、技術設備及模組化產品布局，強化跨產業與跨區域的複製能力，朝智慧水資源與綠色循環解決方案業者目標邁進。
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