崇越營收／9月77億元、年增26.4% 第3季236億元創單季新高

半導體關鍵材料整合服務廠崇越（5434）12日公布9月合併營收達77億元，年增26.4%，創單月歷史第三高；第3季營收達236.6億元，季增13.6%、年增34.9%，改寫單季歷史新高。累計今年前九月營收630.2億元，年增25.3%。

崇越今年7月營收創單月歷史新高後，8月、9月營收接續創下歷史次高與第三高，營運動能延續。董事長曾海華表示，先進製程、記憶體與成熟製程產能皆維持近滿載，帶動光阻、矽晶圓、石英及研磨液等半導體關鍵材料業務呈雙位數成長；環保工程業務第3季也較前一季顯著成長，共同推升整體營收表現。

崇越指出，半導體與高效能運算是AI發展的核心，先進製程需求持續成長，也為上游半導體材料與整合服務帶來更多機會。公司將持續發揮供應鏈與價值鏈平台的整合優勢，攜手合作夥伴拓展海外市場，掌握AI及半導體產業發展帶來的商機。

崇越近期獲台北市進出口商業同業公會（IEAT）80周年「傑出企業貿易獎」。該獎項先依企業基本資格、資本額及進出口實績進行初步篩選，再以近三年經營績效平均值為基礎，綜合評估營收成長、獲利能力、資產運用效率及員工生產力等指標，並由產、官、學專家評估企業代表性與國際貿易貢獻。崇越表示，此次獲獎肯定公司面對全球供應鏈重組與地緣政治風險時，展現的經營韌性與國際競爭力。