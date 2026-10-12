耀勝Q3營收4.04億元、季增2.15％

耀勝（3207）9月合併營收1.27億元、月增0.3％；累計今年第3季合併營收為4.04億元、季增2.15％，今年前三季 合併營收則達12.28億元。耀勝表示，面對客戶需求及供應鏈布局變化，公司持續檢視接單結構與業務模式，兼顧營收規模、庫存管理及資金運用，逐步提升營運效率與產品組合。

回顧2026年第三季及前9月營運表現，部分北美變壓器客戶調整區域生產策略，致短期出貨波動。電子代工（EMS）業務方面，耀勝配合客戶需求將部分訂單由「連工帶料」調整為「純代工」模式，由於營運模式不同，營收認列金額也有所差異；此項調整有助於降低原物料採購、庫存與料價波動的營運風險，耀勝並持續拓展AI伺服器高功率電源磁性元件、AI散熱材料及醫療設備等應用，逐步調整產品組合，擴大高附加價值產品布局。

展望未來，耀勝將依客戶需求及各據點的實際產能，持續調整越南等生產基地的產能配置與製程安排，運用集團各據點的彈性製造優勢，配合客戶分散供應鏈需求。新產品及新業務方面，公司將聚焦高附加價值應用，依客戶導入及訂單進度穩健推進，並妥善配置營運資源，為集團中長期發展累積成長基礎。