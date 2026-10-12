快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

聽新聞
0:00 / 0:00

耀勝Q3營收4.04億元、季增2.15％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耀勝電子董事長蘇浩熙。聯合報系資料照
耀勝電子董事長蘇浩熙。聯合報系資料照

耀勝（3207）9月合併營收1.27億元、月增0.3％；累計今年第3季合併營收為4.04億元、季增2.15％，今年前三季 合併營收則達12.28億元。耀勝表示，面對客戶需求及供應鏈布局變化，公司持續檢視接單結構與業務模式，兼顧營收規模、庫存管理及資金運用，逐步提升營運效率與產品組合。

回顧2026年第三季及前9月營運表現，部分北美變壓器客戶調整區域生產策略，致短期出貨波動。電子代工（EMS）業務方面，耀勝配合客戶需求將部分訂單由「連工帶料」調整為「純代工」模式，由於營運模式不同，營收認列金額也有所差異；此項調整有助於降低原物料採購、庫存與料價波動的營運風險，耀勝並持續拓展AI伺服器高功率電源磁性元件、AI散熱材料及醫療設備等應用，逐步調整產品組合，擴大高附加價值產品布局。

展望未來，耀勝將依客戶需求及各據點的實際產能，持續調整越南等生產基地的產能配置與製程安排，運用集團各據點的彈性製造優勢，配合客戶分散供應鏈需求。新產品及新業務方面，公司將聚焦高附加價值應用，依客戶導入及訂單進度穩健推進，並妥善配置營運資源，為集團中長期發展累積成長基礎。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

裕慶營收／9月4.29億元寫同期新高 四大業務多軌布局添動能

飛捷營收／9月合併5.92億元 前三季已超越去年全年

永裕營收／9月1.92億元、年增7.58% 營運動能回穩

保瑞營收／9月23.3億元、年增35.1%創新高

相關新聞

南亞科法說會／第3季大賺逾兩個股本、獲利再創歷史新高

DRAM大廠南亞科（2408）12日召開第3季法說會並公布財報，受惠長期合約換約帶動DRAM售價大漲，單季稅後純益達876.3億元，每股稅後純益25.4元，單季賺逾兩個股本，獲利與EPS雙創歷史新高。第3季獲利較上季成長逾七成，單季賺進的金額已超過今年上半年總和…

台積電第3季營收創新高 法人估單季EPS上看28.5~30元

台積電（2330）9月營收月減0.5%、年增54.6%，第3季營收1.4兆元，季增17.6%，優於公司先前預期，再創歷史單季新高，外資、內資圈預估，第3季每股獲利（EPS）上看28.5~30元，再寫歷史新紀錄。

統一超營收／9月314億元、年增7.8％ 創同期新高

統一超（2912）12日公布9月營收314.48億元，年增7.82%，營收創下單月同期歷史新高；累計前九月營收為2,758.7億元，年增5.7％。

朋億營收／前三季107億元 已超越2024年全年103億元

朋億*（6613）*12日公告今年9月合併營收15.97億元，月減5.5%，年增139.2%，為單月史上第3高。第3季合併營收45.8億元，季增21%，年增124.1%，續創單季歷史新高。由於朋億的在手訂單規模續寫新高，未來營運成長可期。

集雅社營收／9月4.06億元、年增18.1% 前九月續創同期新高

百貨精品家電通路品牌集雅社（2937）12日公告9月合併營收4.06億元，月減1.26%，年增18.10%，維持雙位數成長；累計今年前九月營收39.15億元，年增13.05%，續創歷史同期新高。

台塑化獲利／自結第3季稅後純益262億元 EPS 2.76元創單季新高

台塑化（6505）12日公布第3季稅後純益262.88億元，每股純益（EPS）2.76元，創歷年單季新高；前三季674.74億元，EPS 7.08元，亦寫歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。