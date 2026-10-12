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聯光通轉型成功 股價持續衝高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

聯光通（4903）近年來積極轉型，布局工程及能源領域，已初見成效，9月營收創下近13年來新高紀錄，帶動股價持續攻高，今早跳空開高後，股價便一路衝高，不到半小時便牢牢鎖住漲停，漲停價50.5元，即將挑戰上周高點50.7元。

聯光通表示，表後儲能業績將逐月貢獻營收，預期光纖本業在今年底能看見顯著進展。目前在手訂單有3個表後儲能建廠，包括慶欣欣鋼鐵二期、台南易昇鋼鐵及高雄春雨，預計第4季完工。公司預期，明年建造規模更大，將有助於業績明顯成長。

而在光纖部分，公司看好AI將帶起光通訊大量需求，已決議擴大升級既有的光纖業務，逐步從單軌式光纖朝向特殊型光纖，同步發展MPO（多芯光纖推入式連接器）和FAU（光纖陣列單元），這將是台鋼集團從傳產業跨足高科技產業的新契機。

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