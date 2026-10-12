車麗屋13日登錄興櫃 喊出「一鄉一車麗屋」、三年拚368加盟店

汽車百貨連鎖通路車麗屋（7955）將於13日登錄興櫃，預計9月掛牌。董事長卓豐閔表示，公司將透過「368通路專案」擴大服務據點，期望在2029年可達368加盟店，並透過A7生活館及台中鐵道綠廊兩大商場專案陸續推進，打造新的成長曲線，目標每年營收成長10%以上。

車麗屋成立於2000年，目前全台有34家實體門市，業務涵蓋汽車百貨零售、維修保養及電商，並取得全球輪胎及快速保養服務連鎖品牌Point台灣區總代理，積極整合汽車後市場資源，朝打造全台最大一站式汽車服務平台邁進。

看準台灣汽車掛牌數逾800萬輛、汽車後市場潛在規模約4,000億元的商機，卓豐閔宣布，啟動「368通路專案」，以三年拓展至368個加盟據點為目標，鎖定快保店、輪胎店及汽車美容等街邊店，透過特約安裝、品牌授權及加盟模式，輸出商品供應、數位系統與會員服務，降低展店資本投入，進一步深入二、三線城市及鄉鎮市場，朝「一鄉一車麗屋門市」邁進。

除汽車服務通路外，車麗屋也積極布局商場及停車場事業。卓豐閔表示，與台塑合作的「車麗屋A7生活館」占地約1,900坪、樓地板面積近3,000坪，規劃三層樓商場，預計2027年上半年開業，將結合汽車百貨、零售、餐飲及休閒健身等業態。

此外，車麗屋取得台中鐵路高架橋下部分空間使用權，規劃逾3萬坪停車場及5,000坪以上商場。目前已有30處停車場投入營運，持續挹注現金流；商場則預計於2027年至2028年間陸續完成招商並啟用。透過加盟通路擴張及多元場域布局，車麗屋將持續擴大營運規模，推動長期成長。

營運方面，車麗屋2025年合併營收18.26億元，年增8.92%，稅後淨利1.41億元，EPS為7.07元。2026年上半年合併營收9.42億元，年增4.39%；受惠產品組合優化及營運效率提升，毛利率達32.50%，稅後淨利8,164萬元，EPS為4.08元。卓豐閔表示，隨著國內汽車平均車齡提高，維修保養及零配件更換需求持續增加，加上門市營運穩健，預期下半年營運可望延續成長態勢。

車麗屋目前累積會員數達198萬人，並憑藉品牌、數位系統及供應鏈優勢，建立市場競爭力。公司擁有約5.5萬筆有效商品資料，合作汽車用品及材料部品供應商逾500家，並透過POS、B2B、CRM及ERP等系統整合商品、門市、會員與電商資訊，提升營運效率。