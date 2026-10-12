永裕營收／9月1.92億元、年增7.58% 營運動能回穩

永裕（1323）12日公告9月合併營收1.92億元，月減9.87%，年增7.58%。前九月累計16.77億元，年增9.53%。

永裕指出，9月營收短期小幅拉回、但相較去年同期仍維持溫和成長。並表示，今年度之營收呈現微幅增長的態勢，但在努力爭取高質化產品之助益下，持續拉升高端與精緻包材的訂單比重，有助於帶動毛利結構改善，對整體獲利品質帶來正面挹注，並注重「質」的提升，優先於「量」的擴張。

不過，永裕也表示，中國經濟下滑、影響消費需求，仍導致終端品牌客戶下單態度持續保守，一併延遲推出新產品開發案，直接壓抑上海永裕的產能利用率與營收貢獻。

此外，為因應中東戰事影響塑膠原料價格上漲暨原料供應之穩定，永裕積極發揮專精於塑膠原料色母結合生產設備的高彈性生產技術，研發採取多方料源與替代料，在降成本的同時滿足客戶客製化需求，並減緩上游原料漲價衝擊。

面對ESG的投資浪潮，永裕數年前即開始布局環保材料的研發創新，將公司的永續成長與生態責任結合，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

永裕指出，雖然受到中國景氣下行、日圓相對貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。

永裕除了持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

另外，已再導入第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。

永裕表示，後續的營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。