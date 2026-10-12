併購效應逐漸顯現 法人調升貿聯獲利預估值及目標價

貿聯-KY（3665）公布9月及第3季營收表現優於預期，法人認為，部分歸功於美系雲端服務供應商（CSP）客戶新一代ASIC平台量產，加上半導體設備 （SPE）業務延續成長趨勢，調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，貿聯-KY自9月下旬正式併表Interplex Datacom，可望進一步強化在高速運算（HPC）領域產品布局，涵蓋機櫃、機殼、Busbar、水冷板、Socket、滑軌等。

法人評估，此一併購案除有助於擴大產品組合與客戶基礎外，還將提升貿聯-KY機構件製造能力，帶動Busbar市占率提升，且隨人工智慧（AI）電力架構升級，市場對整合式互連解決方案需求日益增加，明顯提升單櫃內涵價值，帶來綜效。

受惠AI伺服器規格逐步升級至800G與1.6T，法人看好，貿聯-KY明年主動式電纜（AEC）營收展望，加上陸續宣布與Senko、ams Osram 等國外廠商合 作，光通訊產品可望自2028年起成為資料互連業務的主要成長動能。

電源業務方面，法人預期，貿聯-KY將持續在GPU與ASIC平台維持高市占率，主因在於公司與一線美系CSP及Neocloud業者具有穩固客戶關係，隨 HVDC滲透率長期提升，預期產品單機價值將明顯提升。