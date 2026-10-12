車麗屋明登興櫃 董事長喊啟動368家加盟店擴張大計、2029年達陣

全台最大汽車百貨連鎖通路車麗屋（7955）將於13日登錄興櫃，券商認購價每股68元，並啟動大規模通路擴張計畫。車麗屋董事長卓豐閔表示，公司將攜手全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S，透過輕資產加盟模式搶攻汽車後市場，目標2029年達成368家加盟店，隨著加盟通路逐步擴張，法人預期未來三年營收成長動能加速，年增率挑戰15%至20%，同時布局商場及停車場租賃事業，打造兩大成長引擎。

車麗屋2025年合併營收18.26億元，年增8.92%，營業利益1.57億元，稅後純益1.41億元，每股稅後純益（EPS）7.07元。今年上半年合併營收9.42億元，年增4.39%，受惠產品組合優化及營運效率提升，毛利率攀升至32.5%，營業利益9,730萬元，稅後純益8,164萬元，EPS達4.08元，獲利表現優於營收成長幅度。

卓豐閔指出，台灣汽車平均車齡持續提高，帶動維修保養、零配件更換及車輛升級需求，為汽車後市場創造穩定商機。車麗屋目前全台擁有34家直營門市，未來將從既有直營通路，進一步透過加盟模式擴大服務網絡，加速搶攻全台汽車維修保養市場。

在通路擴張方面，車麗屋取得全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S台灣地區授權，啟動「368通路計畫」。卓豐閔表示，全台368個鄉鎮市區擁有超過兩萬家街邊汽車維修廠，公司希望透過國際品牌授權，結合既有商品供應鏈、數位管理系統及會員基礎，吸引各地維修廠加入加盟體系，目標三年內拓展368家加盟店，2029年達陣。

卓豐閔指出，相較傳統直營展店需要投入店面、人力及設備，加盟模式可降低資本支出，加快通路擴張速度。隨著加盟據點增加，車麗屋可透過商品供應、品牌服務及數位系統整合，擴大供應鏈服務規模。

除了汽車後市場本業，車麗屋也積極布局商場及停車場租賃事業。卓豐閔透露，公司與台塑集團合作、位於桃園龜山的商場，目前招商已達滿租，預計2027年正式營運；台中則布局30座無人停車場，可望創造約6,000萬元穩定收入，未來並將結合商場開發，擴大多元事業版圖。

卓豐閔指出，租賃事業平均毛利率達50%以上，相較傳統汽車用品零售，具有較高獲利能力及穩定現金流特性。隨著桃園商場投入營運，以及停車場業務持續發展，商場及租賃事業可望成為汽車百貨本業以外的新獲利來源，進一步改善整體營收及獲利結構。

車麗屋成立於2000年，主要經營汽車用品零售、維修保養及電商業務，透過「前店後廠」模式，整合輪胎、機油、車用3C、汽車美容、零配件更換及維修服務，並串接自營官網及第三方電商平台，提供消費者從線上下單、門市安裝到後續保養的一站式服務。

目前車麗屋累積會員數達198萬，擁有約5.5萬筆有效商品資料，合作汽車用品供應商361家、汽車材料部品供應商151家，並透過B2B供應鏈平台及數位管理系統，提升採購與商品供應效率，為未來加盟通路擴張提供支援。

展望後市，車麗屋表示，隨著368通路計畫逐步推進、加盟據點持續增加，以及商場、停車場新事業陸續投入營運，將持續擴大服務網絡與營運規模，推升中長期成長動能。