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南亞科法說將登場 法人調高獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
南亞科（2408）法說即將登場。聯合報系資料照
南亞科（2408）法說即將登場。聯合報系資料照

南亞科（2408）法說即將登場，受惠大型消費性客戶7月換約，帶動產品單價大幅走揚，且折舊與單位變動成本穩定，法人預估，第3季毛利率及獲利可望優於預期，加上DDR4漲勢延續，調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧訪查供應鏈後推估，第4季DDR4合約價約季增10%至20%，南亞科對大型伺服器客戶漲幅有機會超過20%，主要反映以往報價較低，預計漲價效應於第4季至明年第1季逐步顯現，帶動獲利同步水漲船高。

展望後市，法人預期，DRAM產業將維持結構性供不應求，支撐價格維持高檔，主因在於HBM及RDIMM是發揮GPU、ASIC、CPU效能關鍵，記憶體需求增速有望超越算力成長。

另一方面，HBM占整體DRAM投片比重將由2026年的19%，進一步提升為 2027、2028年的24%、28%，持續排擠傳統DRAM供給。

受惠5A新廠自2027年下半年起開始貢獻，法人預估，2027、2028年位元出貨量將年增4.9%、53.1%，達 64.5億、98.8億Gb。雖然折舊同步增加，產品單價維持高檔仍足以抵銷固定成本上升影響，上修2026至2028年獲利預估值。

法人表示，南亞科後續潛在上檔空間，除美系客戶AI ASIC專案順利放量，帶動晶圓對晶圓堆疊（WoW）業務成長，及屏東廠擴產，提升2028年後市占率與WoW競爭力外，還具有客戶分散供應鏈風險下的戰略地位及DRAM與NAND技術合作日益緊密，進一步提升公司策略價值等。

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