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台泥明舉辦臨時股東會 股價一度漲至27.1元、創今年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台泥（1101）13日將舉辦臨時股東會，討論子公司Cimpor International Holdings於申請首次公開發行股票及掛牌交易案，12日股價盤中大漲逾3%，並一度漲至27.1元，創下今年來新高。

台泥9月23日宣布以不超過7.5億歐元（約新台幣272億元）企業價值，100%收購烏克蘭第二大水泥廠Ivano-Frankivskcement（IFCEM）等四家建材廠，當時股價大漲逾4%，儘管隨後有拉回整理，但今日再度帶量衝高，股價表現強勢。

IFCEM目前在烏克蘭市占率約36%，2025年的EBITDA為64.73億格里夫納，年增46.2%，EBITDA率達39.8%，顯示公司在戰爭期間仍維持一定的生產與獲利能力。台泥指出，IFCEM具備銷售至東歐國家業務網絡，出口市場以波蘭、羅馬尼亞為主，另供應摩爾多瓦、斯洛伐克與匈牙利。

台泥表示，本交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，方能完成交割。

標普全球評級（S&P Global Ratings）及中華信用評等公司近日分別就此案發布評論，對台泥擴大歐洲布局及財務承受能力給予正向看法，均指出此次交易可望進一步擴大台泥在歐洲的營運版圖；若未來烏克蘭進入戰後重建階段，也可能帶來進一步的業務機會。

台泥近年積極拓展歐洲水泥事業版圖，從土耳其、葡萄牙再到非洲，每年可掌握約3,640萬噸產能，此次若順利完成收購烏克蘭IFCEM水泥廠，將可讓台泥在歐洲市場擁有逾4,000萬噸水泥產能，穩居歐洲前五大水泥集團。

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