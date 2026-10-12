業績加持 科嶠股價衝漲停

營運加溫的科嶠（4542），今年前九個月累計合併營收8.67億元，年增46%。股價12日早盤急拉衝上漲停，上漲32.5元，盤中成交量逾1,500張，股價來到361.5元近三個月新高。

科嶠在PCB自動化設備與半導體清洗設備的雙重成長引擎挹注下，營運顯著成長。日前因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，應證券櫃檯買賣中心通知公告自結財報，今年8月合併營收1.24億元，年增195%。稅後屯益2,100萬元，年增32%；每股稅後純益0.61元，年增22%。

科嶠結合德鑫半導體聯盟成員聯策（6658），今年分別與國際半導體自動化及設備廠Brooks Automation簽署技術授權協議，建立三方策略聯盟，攜手進軍AI 時代下的前段製程、記憶體與先進封裝的市場商機。