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裕慶營收／9月4.29億元寫同期新高 四大業務多軌布局添動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

裕慶-KY（6957）公布9月合併營收4.29億元，月增75.3%、年增43.9%，不但回到年月雙增，並創歷年同期新高；累計前三季合併營收達30.06億元，較去年同期成長12.5%，亦改寫同期新高。

裕慶表示，9月營收成長，主要受惠先前部分大型零售客戶配合新開店與門市改裝時程的遞延訂單，自9月起全面加速出貨與認列。

加上Lowe's、KOHL'S等客戶商用展示架急單湧現，集團先前規劃並啟動的「三班式生產」發揮產能調配彈性，有效滿足客戶交期與訂單認列需求，帶動商用展示架整體出貨規模顯著放大。

裕慶進一步表示，北美大型零售通路包括Lowe's、CVS等持續擴大門市升級、品牌專區改造及智慧零售轉型，商用展示架需求也持續由傳統陳列向「智能化與高附加價值」方向演進。

集團旗下智慧電子標籤展示架已陸續穩定出貨，且新一代智能數位展示架開發進展順利，預計於今年底前完成客戶測試與認證，可望隨著客戶導入進度推進，逐步放大量產規模，為既有商用展示架業務增添更高附加價值的產品組合。

除此之外，裕慶持續發揮「設計、製造、安裝服務」一條龍整合優勢，除鞏固既有商用展示架業務外，第2季啟動的家用門鎖事業群產品線亦逐步完善，並持續展開新客戶與新產品開發。

另一方面，下半年積極發展板金加工事業群，鎖定具備客製化金屬加工需求的跨領域客戶，期望將既有商用展示架所累積的設計與製造能力，延伸至更多元終端應用。

展望第4季，裕慶維持審慎樂觀看法，表示將全力推進「商用展示架、智慧零售產品、家用門鎖及板金加工」四大業務的多軌成長布局。

同時持續深化與北美大型零售巨頭的長期合作關係，加速智慧電子標籤展示架新品的客戶認證與新產品試產，以期透過商用展示架主力業務成長，以及智慧零售與多元產品線逐步放大，創造未來營運更上層樓。

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