貨櫃市場需求旺！長榮海運領軍攻上漲停

長榮海運（2603）10月7日舉行法說，總經理吳光輝看好貨櫃航運市場需求熱絡情況延續到第4季至明年農曆春節前，市場需求仍具支撐，目前看不到明顯轉弱的理由，長榮海運今天股價攻上漲停，來到255元新波段新高，航運類股漲幅達5%。

貨櫃三雄長榮、陽明（2609）、萬海（2615）9月營收同步走高，受惠旺季出貨需求及運價維持高檔，長榮9月營收497.11億元，年增63.75%；陽明216.99億元，年增69.93%。

展望第4季，三家公司均認為市場需求仍有支撐，中國大陸十一長假後出貨回溫、港口壅塞及有效運力受限，將成為支撐貨量與運價的重要因素。

貨櫃輪業者依貨櫃輪訂艙狀況，至11月前的裝載情況都相當樂觀，預期第4季表現將優於去年同期。從近期與美國大型客戶交流的結果來看，多數客戶對未來市場需求仍持正面態度，加上美國終端需求具有支撐，短期航運市場基本面仍屬健康。

貨櫃三雄今天股價全面大漲，長榮漲停亮燈鎖住外，萬海一度也攻上漲停，來到122.5元，盤中漲幅在8%附近盤旋，陽明漲幅一度最高也近9%，來到64.9元。

長榮海運認為，美國主要港口近期進口貨量創歷史新高，但美國庫存水準仍相對低檔，反映終端需求並不弱。儘管市場預期美國明年經濟成長可能略為放緩，但相較全球其他主要經濟體，美國經濟指標仍具一定韌性。

長榮海運也認為，年以來關稅政策對市場造成的衝擊，初期影響較大，但隨著時間推移，客戶端感受到的影響正逐漸降低，短中期有助美國貿易活動回歸常態。綜合終端需求、庫存及客戶展望等因素，長榮海運認為，目前美國線運價具有基本面支撐，從第4季到明年第1季、至少農曆春節前，市場沒有明顯悲觀理由。

至於明年長約價格，今年現貨運價明顯高於去年第4季議約時的水準，因此預期明年長約價格有機會高於今年。不過，明年第2季以後的市場仍有不確定性，尤其須留意美國通膨是否持續升溫，以及聯準會是否進一步啟動升息循環。若通膨壓力加大，促使美國持續升息，恐對明年第2季以後的終端需求造成衝擊。

目前歐洲線主流作法仍是去程繞行好望角、回程視情況通過蘇伊士運河。去程通常裝載重櫃，船上貨物價值高，考量保險成本與航行安全，繞行仍有其必要；回程則因船公司希望趕在農曆春節前將船舶調回亞洲，掌握出貨需求，加上前一階段颱風及港口塞船造成船期延誤，需要透過回程航行調整船期。

萬海、陽明也認為，近期颱風及港口壅塞造成的船期延誤，至今仍未完全消化，看好第4季至明年農曆春節前的航運需求，但明年第2季以後仍須觀察美國通膨與利率變化，以及紅海航線恢復通行、全球港口塞港和美國西岸碼頭工人合約談判等因素，這些變數將共同影響全球貨櫃航運市場的運價與有效運力。