金控9月獲利即將公布 富邦金一度觸及160元、再創新高

13家上市金控將於10月15日前陸續公告9月自結獲利，永豐金（2890）、國票金（2889）已率先公布，永豐金9月營收雖月減16%，但仍年增近三成。12日金控股群起大漲，市場押寶9月獲利表現可期，富邦金（2881）一度大漲至160元，盤中漲幅逾4%，創下新高；華南金（2880）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、凱基金（2883）等都大漲逾3%。

富邦金今年營運表現突出，前八月合併稅後純益1,202.6億元、年增63.6%，每股稅後純益（EPS）8.3元；若加計其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）權益工具稅後處分利益，前八月對保留盈餘影響數更達2,336.8億元、每股16.4元。

回顧13家金控8月獲利，稅後純益861.2億元，年增48.9%；累計前八月稅後純益達5,789億元、年增73.1%，已賺贏去年全年的5,567.7億元。其中壽險為主的金控8月獲利月增達143%，銀行則月增19%，主因為台股反彈帶動壽險及銀行FVTPL債券及股票評價回升。

金控今年獲利大好，主要受惠於銀行核心利息及手續費收入強勁、台股交易熱絡挹注證券及投資收益，加上金融資產處分利益及非銀行子公司成長。法人持續看好富邦金、國泰金（2882）、中信金、台新新光金、兆豐金（2886）、永豐金、上海商銀（5876）。

對於台灣未來經濟發展，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興表示，AI帶動台灣經濟與產業發展，預估今年台灣經濟成長約13%，但基礎建設「現在也才走到半路」，未來一、兩年仍相當樂觀。以目前一些上市公司的財務預測來看，「看起來都是比今年還要更好。」