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大立光飆漲停7,325元！美系外資目標價喊1.1萬元 CPO 三箭布局搶商機

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料照
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料照

大立光（3008）12日盤中上演強勢「V轉」，股價盤初一度下探6,355元、回測月線，隨後買盤進場推升，盤中飆上漲停7,325元，帶動今國光（4142）、玉晶光（3406）、亞光（3019）等光學股同步走揚。美系外資看好大立光跨足共同封裝光學（CPO）的發展潛力，將其目標價由6,263元調升至11,000元，市場關注焦點也從手機鏡頭延伸至光通訊新商機。

美系外資在大立光法說會後發布報告，指出大立光的技術布局有機會從手機鏡頭延伸至CPO所需的光纖陣列（FA）及光纖陣列單元（FAU），因此將目標價調高75.6%至11,000元，維持「買進」評等。外資預估，FAU營收占比2027年可達3%，2030年更有機會超過50%，未來有望成為推動營收結構轉變、獲利成長及評價重估的動能。不過，這些數字仍屬外資對未來發展的預估，實際貢獻有待訂單與出貨驗證。

大立光董事長林恩平日前在法說會透露，CPO布局採取三路並進策略：由FA延伸至下游FAU模組、開發多排FA產品，以及從光柵耦合器（GC）跨足邊緣耦合器（EC）。目前大立光的FA試產線已獲一家客戶認證，多排FA產品則持續送樣；FAU方面，已完成展示產線建置，正與客戶洽談產能規劃及送樣時程，目標明年第2季底建置量產線，並於下半年量產出貨。

在產品整合方面，大立光規劃自行製作FAU對準設備，外購相關光學元件及載板，再將FA組裝成FAU模組，進一步整合至載板後出貨。林恩平指出，客戶要求大立光由零組件延伸至模組端，自動化生產有助於檢測及排除製程問題，也能降低上下游對產品責任的認定爭議。公司先前取得的7筆土地將全數投入CPO生產，規劃明年開工、2030年完工，持續擴充相關產能。

技術路線方面，GC是輝達現行平台的重要設計方向，EC則受到超微、博通等業者採用。隨著大立光同步布局兩種技術，市場看好其未來有機會擴大客戶範圍，爭取不同AI晶片及ASIC供應鏈商機。不過，客戶導入進度、各技術路線的實際需求及競爭態勢，仍將影響後續訂單規模。

相較CPO的長期成長想像，大立光短期營運仍面臨壓力。第3季稅後純益51.82億元，季增11%、年減26.8%，每股純益39.62元；毛利率降至42.21%，創13年來低點。林恩平指出，新機良率調整及綠電成本是影響毛利率的因素，明年綠電價格已談定，相關成本要到2028年才有機會反映。

手機鏡頭業務方面，林恩平表示，客戶新機拉貨高峰已過，10月拉貨動能與9月相近，11月可能下滑。市場對iPhone 18 Pro系列及首款折疊機iPhone Duo的訂單調整則傳出不同版本，實際拉貨情況仍待確認。

對大立光而言，CPO能否如期量產、客戶訂單能否逐步放大，以及手機需求與毛利率何時改善，將共同牽動後續營運與股價表現。

大立光

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