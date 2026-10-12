貨櫃三雄大漲！長榮、萬海衝漲停 吳光輝：貨櫃好到明年第1季

貨櫃三雄9月營收開出，都同步年月雙增，以萬海（2615）月增、年增幅度最多。展望第4季，長榮（2603）總經理吳光輝指出，依目前訂艙情況，樂觀看待第4季至明年農曆春節前的貨運需求，景氣將好到明年第1季。貨櫃三雄12日一同大漲，長榮盤中漲停鎖死至255.5元，成交量逾3.4萬張，漲停排隊買單逾2萬張；萬海、陽明（2609）也大漲逾8%。

貨櫃三雄公布9月營收，均呈現年月雙增，長榮海運497.1億元，月增1.4%、年增63.7%；陽明216.9億元，月增0.4%、年增69.9%；萬海217.7億元，月增13.4%、年增97.6%。

萬海指出，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）近期雖由連續上漲轉為區間整理，但整體運價仍維持相對高檔，陽明表示，亞洲主要港口持續壅塞，船舶等待進港及裝卸時間拉長，周轉效率下降，對現貨運價形成支撐。

上周五最新一期的SCFI指數出爐，指數小漲1.8點至3664.11點，周上漲0.05%。漲幅最多的為遠東到歐洲線，周漲幅3.4%，先前漲勢較強的遠東到美西運價則持平，周漲幅0.08%。而物流業界認為，長假剛結束，這周五的運價表現才具有指標性意義。

對於未來市況看法，吳光輝對第4季、明年第1季看法樂觀，表示「看不到市場轉弱的理由」。他表示，美國庫存仍處相對低檔，多數美國客戶對後市維持正面看法，支撐美國線貨量及運價，但如美國通膨重新升溫，迫使聯準會轉向升息，恐衝擊終端消費及進口貨量，第2季後須審慎觀察。

另外，全球塞港，以及紅海仍未全面通行，都影響運力量能。吳光輝指出，目前上海、寧波、深圳、新加坡及歐洲部分港口持續壅塞，新加坡港使用率已逾九成，船舶等待時間增加，壓縮實際可用運力。

貨櫃三雄今群起大漲，長榮早盤直衝漲停，萬海一度觸及漲停，陽明大漲逾8%，其中長榮爆量攻至255.5元，挑戰前高256.5元，漲停排隊買單突破2.5萬張。