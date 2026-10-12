飛捷營收／9月合併5.92億元 前三季已超越去年全年

飛捷（6206）公告2026年9月集團合併營收5.92億元，年增30%；第3季單季集團合併營收17.44億元，年增42%，創歷史同期新高；累計前三季集團合併營收51.36億元，年增30%，已超過2025年全年的50.33億元。單月營收亦已連續八個月逾5億元，營運動能穩健。

從區域市場來看，飛捷前三季累計美洲營收年增逾三成，為集團營收成長的主力，其中自今年初於美國NRF展正式推廣的Payment POS支付整合解決方案，單一客戶前三季累計貢獻已突破5億元，成為美洲成長的重要來源。

歐洲市場方面，子公司BOXTEC以英國零售市場為主要動能，今年拓展體育用品及連鎖超市等新客戶；在當地人力短缺的背景下，自助結帳機（Self-checkout）加速導入門市，同時門市數位設備的算力需求提升，帶動Box PC出貨同步增加。

展望後市，飛捷將持續深耕國際大型連鎖餐飲與零售通路，憑藉多樣態端點的設計與製造實力，推動既有客戶升級導入Payment POS等整合機種，加速產品線在客戶門店中的橫向擴張；同時以共用組件設計提升規模效益。新產品除挹注營收外，也成為切入新客戶的契機，同步推動產品組合與客戶組合的優化。