和碩績優爆量漲停！AI 伺服器、SSD 布局受矚 還有小金雞月底掛牌

台積電（2330）領跌、台股回測10日線之際，和碩（4938）12日逆勢開高，盤中急拉漲停至98.6元，早盤不到10點成交量即突破4萬張。9月營收首度突破2,000億元，加上AI伺服器出貨升溫、Solidigm擴大台灣SSD代工布局，市場聚焦和碩後續成長動能。

和碩9月合併營收達2,147.53億元創新高，月增逾1.4倍、年增86.9%，月增幅度居本土代工廠之冠；第3季營收3,890.73億元，季增41.8%、年增50.9%，創同期新高；前三季營收9,076.26億元，年增13.8%。

和碩表示，9月三大產品線營收均較前月成長，其中通訊業務受惠大客戶新機效益，AI伺服器成長也相當明顯。法人指出，蘋果iPhone 18 Pro系列新機與AI伺服器出貨同步挹注，預期第4季隨新機出貨高峰及伺服器需求成長，和碩業績有機會攀上全年單季高點。

AI伺服器是和碩重要成長引擎。共同執行長鄭光志日前表示，美系客戶新訂單已進入出貨階段，產品以整機櫃系統L11規格為主，輝達（NVIDIA）GB200及新一代GB300伺服器均有出貨。和碩先前指出，今年伺服器業務年成長10倍的目標有把握達成，增幅甚至有機會超越10倍，預估一至二年內可望躋身公司前三大事業部門。

另一項市場焦點是企業級SSD。南韓SK海力士旗下NAND快閃記憶體暨SSD大廠Solidigm傳出擴大台灣製造布局。據韓媒報導，Solidigm已通知客戶，將在台灣新增資料中心SSD的ODM據點，客戶預計自12月24日起收到台灣生產的產品。市場消息指出，相關訂單可能由力成（6239）與和碩承接，規模估計一年上看數百億至千億元，但實際訂單金額及個別廠商分配情形仍待確認。

此外，和碩集團旗下新股東擎科技（7710）預計10月27日掛牌上市，公開申購期間為14日至16日。東擎由華擎（3515）分割工業電腦部門成立，布局邊緣AI、工業資安及自動化控制，前8月營收24.22億元、年增97.1%，上半年每股純益4.3元，為集團近期另一項市場關注焦點。

隨著AI資料中心擴建，伺服器與企業級儲存需求持續受到關注，和碩若能擴大相關業務出貨，有助於拓展AI產品布局。不過，後續仍須觀察訂單實際貢獻、出貨規模及獲利表現，才能確認營收成長能否進一步轉化為獲利動能。