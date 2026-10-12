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建通9月營收4.81億元 創單月新高 股價表現強勢

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

建通精密（2460）9月合併營收為4.81億元，創單月新高，月增9.84%，年增97.55%，12日股價盤中最高漲幅超過9%。該公司表示，本次營收登頂的最大功臣，來自於台灣建通殊新型銅材廠出貨量同步攀上新高，反映出公司高導電銅排在台灣市場的耕耘持續開花結果；搭配蘇州建通中國「新型國標半絕緣插頭」訂單穩定增量，雙核心引擎齊發帶動整體營運邁入高速收割期。

建通指出，台灣建通特殊新型銅材廠 9 月份出貨動能極為強勁，單月出貨量創下特殊新型銅材廠建廠以來新高紀錄，建通集團近年佈局台灣高導電銅排（匯流排）市場，憑藉本土唯一具備「超低無氧銅（含氧量≦3PPM）」高純度熔煉與高精密異型加工技術，成功滿足重電工程、高壓配電系統及綠能建設對高導電、低損耗的嚴苛要求，目前台灣高導電銅排的客戶群與應用範疇已全面開花結果，出貨規模顯著擴大，成為推升集團 9 月營收衝上歷史新高最核心的動能。

在端子業務方面，中國「新型國標半絕緣插頭（GB1002-2024）」強制規範轉換效應持續發酵，隨著各大電器與家電品牌廠加速進行產品迭代與認證，建通專利「一次成型」絕緣端子的出貨量呈現穩定增量態勢，建通的「一次成型」技術具備極高的成本與耐受性優勢，蘇州建通正以大規模自動化量產能力，積極接應市場大規模更換潮，帶動傳統端子業務產品結構強勢優化。

展望第四季，建通集團對整體營運前景持持續樂觀向上的態度，建通 9 月營收突破 4.81 億元大關、寫下歷史新新里程碑，隨著台灣高導電銅排訂單持續發酵、AI 伺服器微通道散熱銅排陸續送樣卡位，加上中國新國標絕緣端子拉貨動能攀升，高毛利產品比重拉升將顯著優化產品組合，建通集團第四季整體營收展望可望較上季提升，營運表現可期。

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