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啟賦10月13日登錄興櫃 前9月營收成長37.88%

中央社／ 新竹12日電

自動化設備廠啟賦科技將於10月13日以每股參考價120元登錄興櫃交易。隨著人工智慧、高效能運算需求快速成長，晶圓廠對智慧製造、高階倉儲設備及物料管理相關需求增長，啟賦累計今年前9月營收新台幣9.13億元，年增37.88%。

啟賦科技致力於半導體智慧倉儲系統及自動化物料搬運解決方案，關鍵核心組件自製率逾70%，涵蓋機械手臂、升降機構及控制軟體，目前已成功切入半導體前段製程及後端封裝供應鏈。

啟賦科技2025年度營收8.91億元，稅後淨利1.14億元，每股純益6.52元；2026年累計前9月營收9.13億元，年增加37.88%，前8月稅後淨利9244萬元，每股純益4.02元。

啟賦以垂直旋轉自動倉儲機為大宗，占總營收比重42.46%；12吋晶圓盒轉傳介面占總營收比重35.91%；空中走行式無人搬運車（OHT）轉傳介面系統占總營收比重約8.34%。

啟賦位於台南新市的2200坪自有智慧工廠已落成並投入量產，作為新一代智慧倉儲、自動化搬運設備及系統整合的研發與製造基地；總部辦公大樓預計於2027年第1季啟用。

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